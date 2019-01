"Vivo en Yucatán como desde hace 50 años": Rolando Zapata Bello.

El ex gobernador de Yucatán, Rolando Zapata Bello, declaró que siempre ha confiado en que prevalezca el estado de derecho, esto en relación a las acusaciones que su gobierno ha recibido por parte de la actual administración estatal encabezada por Mauricio Vila Dosal.

“Hemos manifestado toda nuestra disposición como ex funcionarios para aclarar o participar en cualquier procedimiento; tenemos la confianza en que en Yucatán existe un sólido estado de derecho y que éste prevalezca”, comento Rolando Zapata.

Fue durante su asistencia al acto de toma de protesta del Consejo Político Estatal del PRI, para el período 2019-2022, que Zapata Bello aprovechó aclarar los rumores sobre su estadía en nuestro estado.

“Desde el primero de octubre pasado he estado viviendo en Yucatán como desde el 11 de agosto de 1968; he estado en Yucatán, estoy en Yucatán y seguiré en Yucatán. He tomado estos meses para atender asuntos personales y familiares”, dijo Zapata Bello.