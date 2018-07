Virtual Gobernador electo se desvincula de MC y busca aliarse con AMLO.

Enrique Alfaro Ramírez, virtual gobernador electo, anunció que renunciará a todo vínculo político con el partido que lo impulso en su candidatura, Movimiento Ciudadano (MC), en el cual nunca militó pero que si fue la plataforma para su proyecto, aclarando que buscará un encuentro con Andrés Manuel López Obrador para trabajar en conjunto.

Otro compromiso que hizo es que no participar en alguna otra elección, ya que se dedicará de tiempo completo a ser gobernador y su objetivo será construir el mejor gobierno de Jalisco.

“Con esta elección acabo de enfrentar la última elección de mi vida. No voy a buscar algún cargo de elección popular después de ser gobernador de Jalisco, y eso no es un anuncio electoral, es un anuncio de gobierno por una razón, porque a partir de esa decisión, el único objetivo que habrá será construir el mejor gobierno en la historia del estado”, dijo.

También confirmó que ya dialogó con la exministra Olga Sánchez Cordero, futura secretaria de Gobernación en el gabinete de AMLO y espera pronto sostener un encuentra con el virtual presidente electo.

“Con Andrés Manuel los temas de campaña para nosotros están superados. Con Andrés Manuel el mensaje de mi parte ha sido siempre el mismo, no ha cambiado, pueden revisar en la campaña, yo puedo tener una opinión distinta sobre la manera de hacer política de Andrés Manuel, pero nunca he expresado otra cosa que no sea que lo respeto como líder social. Nosotros lo que tenemos por Andrés Manuel es respeto y esperamos que le vaya bien, por el bien del país”, refirió.