Vicente Fox y sus frases MACHISTAS; lo que no sabías del ex presidente

El ex presidente de México, Vicente Fox un ex integrante del Partido Acción Nacional (PAN) que ha dado mucho de qué hablar y lamentablemente no de una manera que favorezca su imagen; los mexicanos lo acusan de corrupción y de haberle robado a todo el país cuando fue mandatario de la República.

El guanajuatense ha dado una serie de controversiales y polémicas declaraciones entre las que destacan frases machistas que siguen siendo recordadas por los mexicanos.

Machismo de Vicente Fox

Fue el 10 de febrero de 2006, solo dos meses después de haber dejado la presidencia de México que Vicente Fox cometió uno de los errores que probablemente siguen enojando a las mujeres.

En una gira por Mazatlán, Sinaloa, el ex integrante del Partido Acción Nacional, Vicente Fox afirmó que el 75 por ciento de los hogares en el país, tenían una lavadora, pero no metálica.

“No de dos patas o de dos piernas” haciendo referencia a las mujeres ‘amas de casa’.

Esto ocasionó el enojo de muchas mujeres que reclamaron su machismo y fueron apoyadas por las diputadas de la Comisión de Equidad y Género, asegurando que sus palabras habían sido un insulto.

“Se vio terriblemente mal. Para mí es un insulto, por eso exigimos una disculpa pública”.

Cuando Vicente Fox notó todo lo que sus equivocadas palabras habían ocasionado, se mostró arrepentido y durante una entrevista con tv Azteca, ofreció una disculpa que no fue bien recibida por la sociedad mexicana.

“Por su puesto que no hay ofensa alguna de mi parte, pero si alguien lo interpretó así, alguna mujer de quienes me están viendo, le pido disculpas, pero amplisimas, amplisimas, con el tema de las lavadoras”.

No soy la señora de la casa; lavadora de dos patas; frases producto del machismo exacerbado que ha llegado a lo más alto del poder en México. Palabras expresadas por Vicente Fox y EPN. Extrañamente hoy varios de sus feligreses se asoman como feministas de ocasión. — Jorge Armando Rocha (@rochaperiodista) February 18, 2020

Desde ese momento han pasado 14 años y no olvidan la risa que el ex presidente Vicente Fox mantuvo mientras hacía el comentario, por ello se desató una ola de indignación entre las mujeres.