Vicente Fox y Marta Sahagún PROTEGIERON a sacerdotes violadores en su sexenio

Vicente Fox y Martha Sahagún PROTEGIERON a sacerdotes VIOLADORES en sexenio panista

Muchas situaciones han hecho que los mexicanos se pongan en contra de Vicente Fox Quesada, ex presidente de México y de su esposa, la ex primera dama Martha Sahagún; entre escándalos de corrupción, sobornos y robos presidenciales, además de presuntos lazos con el narcotráfico, ahora otro polémico caso se añade el ex panista: protegió a sacerdotes que abusaban sexualmente de los niños.

Según se indica, el sacerdote protegido por Vicente Fox Quesada y su esposa, es Pedro Gutiérrez Farías, quien se daba el tiempo de elegir a sus víctimas por las noches; además, tenía un ayudante que también es señalado por abuso sexual, Leandro Martín Bermúdez Armenta.

Este último, se encargaba de ir por los menores a sus camas y después de que eran víctimas del sacerdote, los regresaba a su dormitorio.

Vicente Fox y Marha Sahagún vinculados con sacerdotes violadores

Pedro Gutiérrez Farías, sacerdote acusado de violación.

Existen testimonios que aseguran que las monjas identificadas como Hortensia Jiménez Cruz, Xóchitl Chávez Sánchez, y Esmeralda de Jesús Suárez Bertury, eran las encargadas de realizar los castigos corporales que consistían en golpes con palos, encierros en cuartos sin ‘derecho’ a comida, graves quemaduras en la piel causadas por un comal y lo peor, la desaparición de menores embarazadas y de sus bebés.

Los menores llamaban ‘Papi’ al sacerdote Gutiérrez Farías y ‘Mami’ a las monjas; el historial del abusador sexual tiene más de 40 años, pues hay varios vínculos con políticos mexicanos que lo dejaron continuar estos actos.

Pese a esto, el sacerdote tiene decenas de denuncias desde hace más de 10 años, pero parece que nunca se hizo nada al respecto.

En el sexenio panista,la Procuraduría General de la República (PGR) se mantuvo en silencio pese a la gravedad de los hechos; actos similares también ocurrieron en otros seis albergues; tres de ellos ubicados en Salamanca, otro en Irapuato, Moroleón y en Morelia.

Los menores que fueron víctimas de abuso sexual se quedaron indefensos, pues el gobierno federal no hizo nada el respecto; las organizaciones no gubernamentales intentaron levantar la voz, pero la PGR no hizo nada al respecto pese a presión que se intentó dar.

Una de las víctimas relata que “las niñas que llegaban y salían embarazadas, de pronto desaparecían”.

