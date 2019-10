Vicente Fox y Felipe Calderón, ex presidentes de México obsesionados con el poder

Lo ex integrantes del Partido Acción Nacional (PAN), Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, también ex presidentes de México, están obsesionados con el poder, pues al menos uno de ellos, está buscando la manera de regresar al liderazgo de México.

Según indican varios medios y hasta algunos servidores públicos, la vida pública de un presidente, se acaba cuando termina su sexenio, pero con Fox y Calderón, no aplica esta regla, pues ambos ex presidentes, han dado mucho de qué hablar y no precisamente de manera positiva.

La historia política de cada uno de estos dos ex presidentes, está llena de pleitos, traiciones, posibles actos de corrupción y una guerra contra el narcotráfico que dejó a miles de muertos en el país.

El triunfo de Vicente Fox en el año 2000, fue histórico, pues logró terminar con los 71 años de reinado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), siendo el, representante del PAN.

Su sexenio, fue cómplice de Carlos Romero Deschamps, ex líder del Sindicato de Trabajadores de Pemex, pues tras la acusación directa de un posible desvío de recursos, Fox, lo ayudó a evitar la cárcel.

En sus redes sociales, sólo se dedica a criticar y pelear, incluso, los usuarios han pedido que le retiren sus cuentas, pues “es demasiado cínico”.

Por su parte, Calderón Hinojosa, creó una nueva asociación política llamada ‘México Libre’, en la que busca ser candidato presidencial en las elecciones de 2025, pero, las asambleas que ha hecho por gran parte del país, han sido un fracaso, pues han tenido que “acarrear” gente para poder juntar el mínimo de personas requeridas para poder registrar a ‘México Libre’, como un partido político.

Así mismo, en redes sociales, han hecho diversos movimientos para no votar por el proyecto del ex presidente de México; no lo quieren de regreso.

