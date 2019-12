Vicente Fox tuvo un Jefe de Seguridad pagado por el Cártel de Sinaloa

Vicente Fox, ex presidente de México, no sólo estuvo involucrado en escándalos de corrupción, sino también, tuvo un Jefe de Seguridad que era pagado por el Cártel de Sinaloa; se trata de Marco Antonio de León Adams.

Marco Antonio de León Adams, trabajó durante prácticamente toda la administración de Vicente Fox, y fue Jefe se Seguridad del ex integrante Partido Acción Nacional (PAN).

Los últimos meses del sexenio de Vicente Fox, De león Adams, desapareció sin dar explicaciones públicas y de ese modo, dejó de formar parte del círculo del ex presidente, pese a que había una “buena relación” con el ex panista y Martha Sahagún, ex primera dama y esposa de Fox.

Se especularon muchas razones por las que el Jefe de Seguridad de Vicente Fox, dejó el cargo y tras 12 años de lo sucedido, se revela la verdadera razón por la que Marco Antonio de León Adams, abandonó su trabajo en el entonces gobierno de México.

VICENTE FOX Y EL CÁRTEL DE SINALOA

Vicente Fox tuvo un Jefe de Seguridad pagado por el Cártel de Sinaloa

Según informan, Marco Antonio de León Adams, Jefe de Seguridad del ex presidente de México, Vicente Fox Quesada, estaba dentro de la nómina del Cártel de Sinaloa.

Vicente Zambada Niebla “El Vicentillo”, quien es hijo de Ismael “El Mayo” Zambada, y miembro del Cártel de Sinaloa, dijo que De León Adams, recibida dinero de la organización.

El ex Jefe de Seguridad de Vicente Fox, se reunió en varias ocasiones con el padre de “El Mayo”, esto lo dijo al iniciar su testimonio en el juicio contra “El Chapo” Guzmán.

Te podría interesar: Vicente Fox está VIEJO para regresar a la política de México, su cuerpo "ya no da"

El Jefe de Seguridad de Vicente Fox, fue un infiltrado en el gobierno del ex panista, pues días después de que tomara posesión, Zambada Niebla dijo que Marco Antonio, daba información confidencial a ‘El Chapo’.

Únete a nosotros en Instagram