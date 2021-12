Vicente Fox tiene tremenda falta de ortografía en Twitter y lo tunden

Vicente Fox vuelve a ser la burla de las redes sociales luego de que en una publicación donde arremetía contra la administración actual, tuviera un tremendo error ortográfico que le provocó enésimas críticas en su contra y desató la polémica en todo internet.

El escándalo llegó a tanto, que el ex presidente de México fue acusado incluso de no tener estudios académicos ya que no es la primera vez que comete estas faltas en redes sociales. Ante la situación, el ex panista no se ha pronunciado al respecto.

Pese a estar alejado de la política y de la vida pública, ha estado involucrado en diversos escándalos, como cuando Fox insultó a los que participaron en la consulta ciudadana del juicio a ex presidentes, pues estaba en desacuerdo con dicha actividad.

Vicente Fox escribe historia sin ‘h’

Vicente tuvo gran error ortográfico

La situación fue aún más escandalosa porque el ex integrante del Partido Acción Nacional (PAN), estaba criticando a la administración actual y por tal motivo, generó aún más ruido el error ortográfico que tuvo en la publicación de Twitter, una de las redes sociales más usadas de todo internet.

“Que desastre de administración!!! López “el que a hierro mata a hierro muere”. La istoria te cobrará cada una de las instrucciones destruidas!!!”.

No es la primera vez que el ex presidente tiene este tipo de errores que causan burla entre los usuarios de redes sociales, mismos que no perdonan este tipo situaciones y que también tienen presentes algunas de las acciones que se vivieron durante su sexenio.

Algunos especialistas han evidenciado los errores ortográficos de Fox que ha tenido a los largo de todos los años, incluso desde que era presidente de México.

¿Cuántos años tiene Fox Vicente?

El ex presidente ha sido duramente critiado por sus acciones

Este 2021, cumplió 79 años de edad. Es originario de Guanajuato; nació el 2 de julio de 1942 y aunque tardó en terminar su carrera universitaria, ganó las elecciones presidenciales del año 2000 de la mano del PAN.

Hace algunos meses, Vicente Fox celebró la salida del poder de Donald Trump, el controversial ex presidente de Estados Unidos que se pronunció contra los latinos.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!