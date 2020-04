Vicente Fox tiene horrendo error ortográfico en Twitter y lo destrozan

El ex presidente de México, Vicente Fox compartió un tierno video en su cuenta de twitter en donde aparecen varias personas tocando instrumentos musicales intentando dar un momento agradable al mundo en media de la pandemia por coronavirus (covid-19) que ha cobrado la vida de miles de personas.

En su publicación, el ex integrante del Partido Acción Nacional (PAN), tuvo un error ortográfico que no fue perdonado por los usuarios de redes sociales, quienes además de criticarlo por ello, recordaron sus apodos más famosos.

Vicente Fox se equivoca

Desde enero el ex presidente desapareció de redes sociales y son pocas las veces que se ha pronunciado a través de su cuenta de twitter, logar en el que diario y a cada momento publicada algo que despertaba el enojo de los mexicanos.

En un intento por agradar y “simpatizar” por la situación que el mundo atraviesa por la pandemia del covid-19, el ex panista publicó un video en donde varias personas aparecen tocando instrumentos musicales.

Pero los usarios encontraron el motivo perfecto para que Vicente Fox desapareciera de redes sociales nuevamente.

Tuvo un error ortográfico y eso no fue perdonado por nadie. Además de las burlas “por no saber escribir” recordaron otros momentos bochornosos y de equivocaciones que ha tenido el ex presidente de México.

“Maravilloso!!! Este es el espíritu del hombre y la fuerza de nuestro ser humanos!!!”.

Maravilloso!!!

Este es el espíritu del hombre y la fuerza de nuestro ser humanos!!! pic.twitter.com/rW4BW3Ha8s — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) April 21, 2020

Esa “s” que sobra al final de su publicación fue suficiente para iniciar las críticas en su contra, además de que los usuarios aprovecharon para recordarle que Genaro García Luna, ex titular de seguridad puede “echarlo al fuego” si declara en su contra por ciertos sucesos que apuntaría a que Fox, permitió la corrupción y actos ilegales durante su gobierno e incluso después.

“Disfruta de la vida, porque muy pronto terminarás, como García Luna. Traidores de la patria”.