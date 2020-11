Vicente Fox tacha de contradictoria la aprobación sobre uso de la marihuana

Luego de la aprobación en lo general del Senado sobre el uso lúdico de la marihuana en México, el expresidente Vicente Fox Quesada, consideró contradictorio el dictamen avalado por los legisladores.

En entrevista con Azucena Uresti para Grupo Fórmula, indicó que algunos sectores de la sociedad, como el Ejército Mexicano, todavía no desea que la planta sea comercializada legalmente.“El ejército no acaba de entender el tema de la marihuana ya deben quitárselo de la criminalización, deben entender que ya no es un tema de los cárteles sino de empresarios, médicos y sociedad civil”, opinó.

Fox Quesada señaló que la reforma aprobada por el Senado “autoriza y prohíbe” a la vez el uso de la mariguana, sin embargo, al legalizarla se volvería una industria como cualquier otra.

“Es totalmente contradictorio lo que están aprobando, este gobierno parece criminalizar y pretender llevar al bote a medio mundo que no está con ellos parece que se repite aquí en este tema que debería ser muy novedoso para México”, explicó.

En la entrevista, detalló que usar la hierba no daña la salud al menos que “consumas toneladas”, además ayuda a aliviar el dolor a pacientes con enfermedades crónicas, siendo una ventaja al ser 90 por ciento más barata que la morfina.

Sin embargo, en varias ocasiones se ha mostrado a favor de legalizar la droga e incluso alguna vez aseguró que es "inofensiva en sí misma". También comentó que en el Centro Fox, que funge también como su casa de retiro, instalaría un invernadero con mariguana para "fines de investigación", como ya lo publicó La Verdad Noticias.

Vicente Fox ya vende marihuana

En dicho lugar, Fox Quesada sostuvo que legalizar la marihuana es la mejor solución para frenar la creciente violencia en México y también una oportunidad para generar empleos para cientos de miles de jóvenes que hoy colaboran con el crimen organizado.

▶️ Para garantizar la libertad de cultivo y comercialización del cannabis, el Senado aprobó diversas regulaciones, ¡conócelas! ���� pic.twitter.com/0uDKMkOO3v — Senado de México (@senadomexicano) November 20, 2020

Esa es la razón por la que me he metido de lleno como activista desde hace más de 10 años: (La legalización) es una solución trascendente, importante para el tema de la violencia. Por eso se debe meter todo el músculo para pacificar al país", dijo Vicente Fox.

Volviendo al tema de la legalización, uno de los objetivos es fomentar la seguridad de la sociedad al contribuir en la disminución del mercado ilegal de cannabis y con ello buscar combatir el crimen organizado, corrupción y la violencia.

La reforma permitirá que las personas mayores de edad consumir cannabis psicoactivo, siempre que no se realice frente a alguna persona menor de dieciocho años o cualquier otra imposibilitada para manifestar expresamente su consentimiento libre e informado y que pudiera resultar expuesta al impacto nocivo del humo de segunda mano; así como realizarlo únicamente en su vivienda.

Te puede interesar:VIDEO:Diputada del PES celebra con porro la legalización de la marihuana

Además, para el autoconsumo se limita a la cantidad de seis plantas de cannabis psicoactivo, así como el producto de la cosecha de la plantación por persona, las cuales deberán permanecer en la vivienda o casa habitación de quien la consume, según lo aprobado en el Senado de la República. En caso de que en el domicilio viva más de una persona consumidora mayor de edad, el monto de plantas de cannabis de efecto psicoactivo y el producto de la cosecha de la plantación no podrá exceder de ocho.

¿Donald Trump peleará su puesto en la Presidencia? Síguenos en Google News y mantente informado.