Vicente Fox se vuelve RELIGIOSO y es la burla de todo Twitter

El pasado martes 14 de abril, el ex presidente de México, Vicente Fox volvió a ser tendencia en Twitter al hacer una publicación con respecto al coronavirus (covid-19) en la que se mostró bastante religioso.

De manera inmediata los usuarios comenzaron a hacer comentarios en respuesta al ex panista y no eran más que burlas y críticas en su contra por “hipócrita” al hablar de la religión tras dejar a México lleno de corrupción.

La cuenta de twitter se volvió tema de conversación entre los mexicanos por la manera en la que Vicente Fox regresó a redes sociales después de haber estado desaparecido durante meses enteros por razones que se desconoce pero que se especula es por miedo a ser arrestado luego de la detención del ex titular de seguridad Genaro García Luna, quien tuvo este cargo durante la administración de el también ex panista Felipe Calderón.

Todo esto se deriva de presuntos tratos que vinculan al guanajuatense y ese sería el motivo de su repentina desaparición de Twitter, red social en la que todos los días publicaba algo que generaba polémica.

Con respecto a la situación que se vive actualmente por el coronavirus (covid-19), Vicente Fox se volvió religioso y despertó las burlas de los mexicanos.

“Me pareció que los millones y millones de personas de todas las religiones y nacionalidades que elevamos nuestra plegaria y oración, unidos con el Papa Francisco. Logramos que la cúspide de la Pandemia iniciara su descenso en los días santos. ‘La fuerza de la mente y oración’”.

Las burlas y los apodos no se hicieron esperar. Como es costumbre, el ex presidente no respondió ningún comentario, pues ninguno lo apoyaba.

Renacieron los apodos de ‘viejo marihuano’, entre otros que se han hechos virales en los últimos años.