Vicente Fox se burla de la “consulta pitera” del 1 de agosto

El ex presidente Vicente Fox criticó una vez más al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ahora por la consulta popular que se celebró el pasado 1 de agosto.

A través de una publicación en su cuenta de Twitter, Fox se burló de la organización de la consulta que en un principio incluyó su nombre para ser enjuiciado, y aprovechó para quejarse de la falta de vacunas en el país.

“Como se organizaron en su “consulta pitera” deberían de organizarse en traer más vacunas y que la pandemia no nos siga rebasando”, escribió el ex mandatario en su tuit de este viernes 6 de agosto.

Vicente Fox y la consulta popular

Fox llamó "pendejos" a quienes participaron en la consulta.

Como hemos reportado aquí en La Verdad Noticias, Vicente Fox se convirtió en uno de los principales detractores de la consulta popular sobre enjuiciar a los expresidentes, e incluso llamó a la gente a no participar en ella.

Hace unos días el empresario guanajuatense causó polémica en redes sociales tras publicar un video en tono de burla con motivo de la pobre participación de la ciudadanía en el ejercicio democrático del domingo 2 de agosto.

En el video, Fox aparece acompañado por sus sucesores, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, cuyas fotografías ‘cantan’ la canción “U Can’t Touch Me de MC Hammer, que traducido al español significa “No puedes tocar esto”.

AMLO respondió a Fox

AMLO minimizó las burlas de Fox.

Durante su conferencia mañanera del pasado 4 de agosto, el presidente afirmó que no importaba si los ex presidentes se burlan del resultado de la consulta, pues para él lo importante es que ya no se permite la corrupción.

“Independientemente si se ríen los expresidentes o quien se quiera reír, aquí lo importante es que ya se acabó la robadera y que lo que se rescata, lo que se ahorra, se le destina al pueblo”, afirmó López Obrador.

