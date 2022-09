Vicente Fox rinde homenaje a la reina Isabel II con horrores de ortografía

El ex presidente de México, Vicente Fox, escribió un mensaje a través de su cuenta de Twitter lamentando la muerte de la Reina Isabel II, pero lejos de causar empatía entre los mexicanos, fue la burla debido a las faltas de ortografía que hay en la publicación dedicada a la familia real.

No es la primera vez que el ex panista es criticado por sus errores a la hora de escribir, situación que en repetidas ocasiones lo ha puesto en el ojo del huracán desatando risas y memes en su contra, a los que él ha decidido no responder.

Tras confirmarse la muerte de la Reina de Inglaterra, se han revelado las líneas de sucesión al trono, mismos que benefician directamente al príncipe Carlos, quien será nombrado Rey el sábado 10 de septiembre.

Faltas de ortografía de Vicente Fox en mensaje a la reina Isabel II

Vicente Fox interactuó con la reina cuando él fue presidente

Decenas de usuarios criticaron el mensaje del ex presidente de México, y corrigieron las faltas de ortografía que tuvo al emitir el mensaje de luto y lamentación por la muerte de la Reina de 96 años de edad.

“Primero aprende a escribir “reina”, no puedo creer que millones te hayan entregado su confianza”.

“Gente… Lo importante de estudiar es también tener argumentos para criticar. Si bien es cierto sería “Reina”, antiguamente se utilizaba con escritura la “Y”.

El mensaje que emitió Fox Quesada fue directamente en Twitter, en donde buscó enviar sus condolencias a la familia real británica, pero ningún usuario secundó su intención:

“Deja un enorme vacio. Fue una gran reyna. Gace falta en el mundo y en gobiernos muchas personas como ella. El mundo la vamos a extrañar!!”.

¿A qué hora murió la reina Isabel?

La reina Isabel II estuvo 70 años en el poder

De acuerdo con los informes que dieron las fuentes oficiales, la monarca británica murió alrededor de las 16:30 horas (hora local de Inglaterra). Los periodistas que curbrían la noticia, vestían de negro incluso antes de que se confirmara el deceso de la reina Isabel II, pues es parte del protocolo establecido por la monarquía.

