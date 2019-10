Vicente Fox recibe memes y DURAS críticas por video en el que PELEA con su esposa

El reciente video que publicó en su cuenta de Twitter el ex presidente de México, Vicente Fox Quesada, sigue dando de qué hablar, pues además de la pelea por el micrófono con su esposa, la ex primera dama del país, Marta Sahagún, y su movimiento involuntario de lengua, los memes no perdonan.

Dicho video lleva en internet algunos días, y sigue causando burlas en las redes sociales; el matrimonio Fox Sahagún, invitaban al público en general a una feria gastronómica con la presencia de al menos 16 chefs internacionales.

Dicho evento, se realizará en noviembre en una hacienda que al parecer, es de la propiedad del ex integrante del Partido Acción Nacional (PAN), cosa que fue sumamente criticado por los usuarios.

“Estamos esperando la gran fiesta pero cuando te vayas a la carcel y te hagan la ley de #ExtincionDominio no veo pero lo siento cerca saludos cordiales”, esvribió una usuaria.

Estamos esperando la gran fiesta �� pero cuando te vayas a la carcel ��y te hagan la ley de #ExtinciondeDominio �� no veo el día pero lo siento cerca ����‍♀️ saludos cordiales ���� — kartush Valencia ����‍♀️ (@mariahvv84) October 26, 2019

De inmediato comenzaron las comparaciones del ex presidente y su esposa con famoso personajes de la televisión:

Otros usuarios, aseguraron que algunos de los platillos que ofrecerán en la feria gastronómica, serán hechos a base de marihuana: “Va a ver de tocho morocho #MarihianFox".

Las críticas no se hicieron esperar, y además de burlarse por la aparente pelea del ex presidente de México y Marta Sahagún, por el micrófono, no perdieron la oportunidad de expresar su sentir: “Par de ojetes, se pelean el micrófono. y para que Borolas no piense que él no está invitado Martita aclara que no sólo se come, también se bebe”.

Incluso acusaron a la ex primera dama de querer tomar protagonismo: "Jajaja! Esa martita tan competitiva... no afloja el protagismo".

Aquí el polémico video del ex presidente: