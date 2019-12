Vicente Fox quiere ser ejemplo y ¡Lo es! pero de VERGÜENZA, señalan en redes

El polémico ex presidente de México, Vicente Fox Quesada, vuelve a dar de qué hablar, pero para no perder la costumbre, sólo generó críticas y burlas en su contra; compartió un video en el que pretendía dar ejemplo sobre lo que se tiene que hacer en México, pero los usuarios, lo volvieron a dejar “por los suelos”.

Desde su cuenta de Twitter, Vicente Fox Quesada, compartió un video y además, hizo un llamado de lo que “nos debe mover a la acción”.

El video, trata sobre las acciones para conseguir un resultado de cambio en la sociedad y en México, nuestro país.

VICENTE FOX, EJEMPLO DE VERGÜENZA

Según la publicación del ex presidente de México, cada uno de los habitan la República mexicana, deben ver su entorno como sociedad, como país y en el mundo entero.

“Si no puedes volar corre. Si tampoco puedes correr, camina, si no puedes caminar gatea, pero siempre sigue moviéndote”, indicó Vicente Fox, en su cuenta de Twitter.

Así mismo calificó como un material “poderoso y emotivo” el que compartió en su cuenta de Twitter para sus “fieles seguidores”.

Que poderoso y emotivo mensaje.

Nos debe mover a la acción. pic.twitter.com/yZpMnYmCmr — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) December 7, 2019

Es importante mencionar que la mayor parte del tiempo, Fox Quesada, hace uso de las redes sociales para generar polémica y seguir siendo uno de los líderes de la oposición, pese a que niegue que es así.

El también ex integrante del Partido Acción Nacional (PAN), es uno de los presidentes más polémicos que México ha tenido, pero además, los mexicanos dejan claro en cada publicación que responden del ex político, que no apoyarían en caso de que decidiera regresar a las contiendas, a consecuencia de muchos escándalos de corrupción quqe se han destapado últimamente.

