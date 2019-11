Vicente Fox publica FOTO FALSA de Evo Morales en avión privado para llegar a México

Nuevamente, Vicente Fox Quesada, ex presidente de México, inició la polémica en redes sociales, al atreverse a publicar una imagen falsa sobre la controversial llegada del ahora ex presidente de Bolivia, Evo Morales a México; toda la información que dio el ex integrante del Partido Acción Nacional (PAN), es falsa.

Desde su cuenta de Twitter, Fox Quesada, el ex presidente de México, publicó una fotografía totalmente falta de la llegada de Evo Morales a la República el pasado martes 12 de noviembre.

Fox, inició el rumor de que Evo Morales llegó a México en avión privado, con todos los lujos de los que el ex panista gozaba cuando era presidente del país.

Pero, de manera inmediata los usuarios recriminaron a Vicente Fox Quesada, su intención de dañar al país con información falsa, pues además, llamó “dictador” a Evo Morales.

“Alfombra roja.

Jet privado (no que ya habías vendido los aviones?) Un engaño más al pueblo de México.

Este maravilloso país no es tuyo, no te pertenece.

Para de burlarse de todos los Mexicanos.

#pinocholopez.

Sonrisa de oreja a oreja por parte del DICTADOR!!”.

Que burla López!

Alfombra roja.

Jet privado (no que ya habías vendido los aviones?) Un engaño más al pueblo de México.

Este maravilloso país no es tuyo, no te pertenece.

Para de burlarse de todos los Mexicanos.#pinocholopez.

Sonrisa de oreja a oreja por parte del DICTADOR!! pic.twitter.com/O32gMJRQy9 — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) November 12, 2019

FOTO FALSA DE FOX

Inicialmente, la ropa con la que aparece Evo Morales en la supuesta imagen de su llegada a México que publicó el ex presidente de la República, no es la misma con la que bajó del avión que lo trajo al país.

Vicente Fox publica FOTO FALSA de Evo Morales en avión privado para llegar a México

Te podría interesar: Evo Morales fue MEJOR presidente que Fox, Calderón y Peña, el sí tuvo éxitos

Morales vestía unos tenis, pantalón y playera, no camisa de vestir y pantalón formal como aparece en la imagen de Fox. Es importante aclarar, que el ex presidente de Bolivia, llegó a las instalaciones del Sexto Batallón Aéreo del a Defensa en el Aeropuerto Internacional en un avión del Ejército Mexicano.

Vicente Fox publica FOTO FALSA de Evo Morales en avión privado para llegar a México

Únete a nosotros en Instagram