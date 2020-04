Vicente Fox preocupa a tuiteros por no hacer 'berrinches', ¿está vivo?

Vicente Fox, ex presidente de México y ex integrante del Partido Acción (PAN), ha preocupado a usuarios de redes sociales por permanecer tanto tiempo inactivo en Twitter, lugar en donde constantemente se quejaba por todo.

La situación se hace más tensa debido a que la contingencia sanitaria por el coronavirus (covid-19) afecta mayormente a personas de la tercera edad como él y los tuiteros se preguntan si aún está vivo.

Vicente Fox, ex presidente de México

Desde enero de este año, dejó de publicar y esto fue un generador de polémica en redes sociales, debido a que los usuarios dejaron de ver sus constantes quejas.

Vicente Fox preocupa a Twitter

Tras su desaparición, el guanajuatense ha regresado únicamente en dos ocasiones: para demostrar su supuesto apoyo a Italia, país que está siendo duramente atacado por el coronavirus (covid-19) y para anunciar su nuevo trabajo en el que se dedica a cultivar marihuana para según él, el uso medicinal.

Ambas publicaciones fueron de intensa burla entre los usuarios, quienes no tomaron en cuenta las palabras del ex mandatario y sus palabras solo sirvieron para poner nuevos apodos al ex presidente.

Un usuario se cuestionó sobre la ausencia de Vicente Fox y las publicaciones se han hecho virales.

“Oigan sera el sereno pero si ya me preocupo que VICENTE FOX no aparezca hasta hacer berrinches. Es como el tio incomodo que como jode pero es familia y ni modo, siempre se le considera. ¿Donde andas Fox? ¿No viajaste a Vail verdad? Es que las fechas coinciden”.

Oigan sera el sereno pero ahora si ya me preocupo que VICENTE FOX no aparezca hasta para hacer berrinches. Es como el tio incomodo que como jode pero es familia y ni modo, siempre se le considera. ¿Donde andas Fox? ¿No viajasté a Vail verdad? Es que las fechas coinciden ������. — Letiche (@letichelius) April 12, 2020

Te podría interesar: Vicente Fox le enseñó a Adal Ramones de 'qué número calza' (VIDEO)

Los comentarios siguen el juego de la publicación original y piden “no invocar” al que apodaron “viejo marihuano” debido a su gran interés por lograr la legalización del cannabis en México, motivo por el que fue sumamente criticado.