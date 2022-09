Vicente Fox pide a Roberto Madrazo la expulsión de Alito Moreno del PRI

Vicente Fox se dirigió al ex candidato presidencial del PRI en 2006, Roberto Madrazo, y le señaló que Alejandro Alito Moreno es un peligro para México, por lo que debería ser expulsado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ya que afecta directamente la imagen del partido político, datos que ya habíamos dadoa conocer en La Verdad Noticias.

Todo esto dio inicio cuando la bancada del partido tricolor en la Cámara de Diputados, presentó una iniciativa para mantener al Ejército en las calles mexicanas hasta 2028, y por ello, el PAN y el PRD calificaron la situación como una traición para el frente opositor y también una colusión de Moreno con el partido.

En medio de las críticas por la situación dentro del PRI, el ex mandatario estatal de Tabasco se dirigió a Moreno y lo cuestionó sobre si el partido iba a pactar con Morena, y afirmó que Alito se preocupa más por el poder que tiene que por las alianzas de su Revolucionario Institucional.

Críticas contra Alito Moreno

El escándalo por lo audios afectó la imagen del PRI

Ante las críticas contra los escándalos de Alejandro Moreno, Vicente Fox le respondió que se tiene que actuar ya, pues las acciones de Moreno Cárdenas son una traición contra los mexicanos y ante esto.

“Roberto, hay que actuar ya. Alito es una traición al PRI y a México”.

Fox Quesada, quien ha sido el ex presidente que más tiempo ha tardado en titularse en la historia, cuestionó a Alejandro Alito Moreno por los acuerdos sucios que ha hecho para evitar que le apliquen el desafuero.

“Alito, exigimos una respuesta. ¿Hay alguien más en el PRI que responda?”.

Por su parte, el ex candidato presidencial cuestionó por qué no han juzgado al ex gobernador campechano pese a que hay evidencias de actos de corrupción y de los recursos de procedencia ilícita, “¿por qué no proceden en su contra? ¿Por qué otra vez tiene que ser un tema político y no de justicia?.

Todo parece indicar que ante el desacuerdo por la presencia de Moreno, el PAN y PRD suspendieron la alianza y a través de un comunicado conjunto, Markos Cortés y Jesús Zembrano, dieron a conocer que la coalición tanto electoral y legislativa, fue rescindida.

¿Quién es Alito Moreno?

Moreno Cárdenas es investigado por delitos de corrupción

Es un político mexicano sumamente controversial pues gracias a unos audios que fueron filtrados por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, se descubrió que puede estar involucrado en distintos actos de corrupción que afectan directamente a su estado.

Diversos políticos piden su despido de la dirigencia nacional del PRI, pues está afectando directamente la imagen del partido político.

