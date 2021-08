Vicente Fox lanzó provocación a través de un video sobre la consulta popular

El ex presidente Vicente Fox causó todo un revuelo en las redes sociales debido a un polémico video que compartió en su cuenta social de Twitter, pues en tono de burla subió un clip editado donde se puede apreciar que estaba acompañado de Felipe Calderón y Peña Nieto.

Y es que, todo surgió, luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) realizó la consulta popular el pasado domingo 1 de agosto, donde se registró poca participación de los ciudadanos, por lo que el político compartió un clip a modo de provocación.

En La Verdad Noticias te compartimos que antes de que iniciara la participación en las casillas para enjuiciar a los ex presidentes de México, el político Fox pidió no participar en la consulta popular, pues aseguró que es una farsa, incluso sugirió a sus seguidores que no vayan a votar sino que acudan a Guanajuato.

Vicente Fox comparte polémico video en Twitter

A través de su cuenta de Twitter, el empresario mexicano subió un clip en tono de burla donde aparece acompañado de Peña y Calderón cantando la canción “U Can’t Touch This” de MC Hammer; el título del tema quiere decir “No puedes tocar esto”.

El video fue compartido el pasado 2 de agosto y ha sumado más de 917 mil visualizaciones y diversos comentarios de los usuarios, quienes enviaron contundentes mensajes al político con respecto a la consulta popular para enjuiciar a los ex presidentes de México.

Con respecto a lo que sucedió en las casillas el pasado 1 de agosto, Vicente se burló de la consulta popular a pesar de ser acusado, pues comentó en redes sociales que fue un día histórico con la más baja votación de todos los tiempos.

¿Cuántos años tiene Vicente Fox?

El ex presidente tiene 79 años de edad

El empresario y ex presidente mexicano tiene 79 años de edad, nació el 2 de julio de 1942, fue presidente de México en el 2000 al 30 de noviembre de 2006, pero el político ha dado de qué hablar por sus contundentes comentarios en Twitter.

Una de las publicaciones que ha causado todo un revuelo ha sido el video que compartió en las redes sociales, pues el ex presidente Vicente Fox se burló sobre la poco participación de la consulta popular que fue el 1 de agosto.

