Vicente Fox, la razón de que Arnold Schwarzenegger incursionara en la política

Arnold Schwarzenegger, actor y ex gobernador de California, Estados Unidos, reveló que Vicente Fox Quesada, ex presidente de México, lo inspiró para incursionar en la política desde que lo vio en el año 2000, cuando el ex integrante del Partido Acción Nacional (PAN), era candidato presidencial.

Fue durante la conferencia que ofreció en el foro Citek 2019 Business Summir, del cual, el controversial Fox Quesada, fue anfitrión, pues se llevó a cabo en San Cristóbal en Guanajuato.

Fue ahí que recordó cuando vio al ex presidente de México, en el año 2000, esto, durante el rodaje de la película “Daño Colateral” en México, veía la tele y entonces apareció Vicente Fox, que en aquel momento, era candidato presidencial del PAN y que hizo historia por romper con décadas de presidencia priísta.

Reveló el actor que: “todas las noches yo veía como iba en su caballo, sus discursos, y las cosas que usted decía eran tan inspiradoras, y usted era un foráneo, un hombre de negocios que empezó con un camión de Coca-Cola. Eso para mí era muy inspirador y tuvo un efecto en mí para que yo me metiera a la política en el 2003”.

Tres años más tarde, el ex presidente de México, visitó al actor en 2006, cuando este último estaba buscando la reelección en California.

“Desde entonces hemos mantenido esa relación”, comentó el ex gobernador de california, agregando que está enamorado de México.

“Hice cuatro películas aquí, y me encantó la gente, siempre he sido un fan de México desde el primer día”.

Además, contó que su carrera política fue complicada, y que si ganó las elecciones de California, fue porque logró convencer a los habitantes de que era un político diferente, muy parecido a Vicente Fox.

“Los político típicos han arruinado al estado, ¿por qué no intentan con algo diferente?”.

Cuando terminó su intervención durante el evento organizado por Vicente Fox, se despidió de una manera muy particular; “Hasta la vista, baby”.