Vicente Fox involucrado en 'caso Mamá Rosa'; trata de personas (VIDEO)

Vicente Fox Quesada se vio involucrado con la fundadora y ex directora del albergue “La Gran Familia”, Rosa del Carmen Verduzco, quien falleció en el 2018 ; esta mujer fue acusada de trata de personas, violación, maltrato físico y sicológico, secuestro y mendicidad forzada en contra de niños, niñas y adultos.

Durante el gobierno del ex presidente de México, Vicente Fox Quesada, y también en la administración de Felipe Calderón Hinojosa, se le “protegió” y defendieron su “labor altruista y noble” con la que trabajaba.

Vicente Fox y mamá Rosa

Incluso Marta Sahagún, esposa del ex panista Fox, fue testigo de que se le destinaron millonarios fondos para la causa social que realizaba, pero esto nunca se vio reflejado, pues no había mejoras y la calidad de vida de los “beneficiados”, no cambiaba.

Vicente Fox Caso Mamá Rosa

El 15 de julio de 2014, se rescataron a 536 personas del orfanato; 87 de ellas se quedaron en Michoacán, lugar donde está el albergue la mayoría de ellos decidieron salir del estado.

Según dijo Sandra Gabriela Perusquia Carrera quien fue directora de Asistencia e Integración Social del sistema DIF estatal, se le dio seguimiento puntual de todas las personas”.

Pese a que Vicente Fox, no tuvo relación directa con la mujer, durante su gobierno se destinaron ciertas cantidades de dinero para su “labor altruista”, pese a tener conocimiento de la realidad detrás de la casa hogar.

Incluso se presume que “Mamá Rosa” albergó a niños durante 60 años y recibió el apoyo de varias personas de la política.

Te podría interesar: Aseguran que Vicente Fox tiene coronavirus y que se encuentra en Italia (VIDEO)

También hay imágenes en las que se le ve recibiendo un reconocimiento junto l ex gobernador Leonel Godoy, y varios alcaldes visitaron los albergues.

Vicente Fox y Felipe Calderón se tomaron fotos con ella.