Vicente Fox humilló a Fidel Castro con una invitación de “comes y te vas”

Vicente Fox, quien fuera presidente de México en el abril del año 2002, protagonizó una de las más desagradables y molestas situaciones en cuestión de relaciones diplomáticas de todos los tiempos. La humillación con la que trató al entonces presidente de Cuba, Fidel Castro al darle la orden de "comes y te vas".

En un audio de alrededor de tres minutos que fue filtrado, se escucha a Vicente Fox hablarle déspota y humentemente a Fidel Castro. En ese momento estaba a punto de llevarse a cabo la Cumbre Extraordinaria de Las Américas en la ciudad de Monterrey y fue cuando el expresidente de México le dio una indicación a su homólogo de Cuba que pasó a la historia “Comes y te vas”.

Fox le dijo a Castro “comes y te vas”

El “comes y te vas” que Vicente Fox le dijo a Fidel Castro pasó a ser un escándalo internacional, por la manera en la que el mexicano procedió a tratar a una relación diplomática, supuestamente el Presidente de México no quería que su homólogo estadounidense, George W. Bush pasará un momento incómodo al lado del cubano.

Así humilló Fox a Fidel Castro y cómo el cubano se vengó.

En Monterrey se llevaría a cabo la Cumbre Extraordinaria de Las Américas en ella asistiría el presidente de aquel tiempo, George W. Bush, pero Vicente Fox recibió la sorpresa de que Fidel Castro llegaría a México, por ello le llamó y en parte del audio filtrado Fox le da a entender a Castro "comes y te vas".

Fox: Oye, Fidel, pues llamándote por esta sorpresa que me llevé hace apenas un par de horas, cuando me entero de tu pretendida visita acá a México (...) Pero, mira, Fidel, yo te hablo primero como amigo.

Castro: “Sí, me habla primero como amigo, espero que no me diga que no vaya”

Fox: A ver, escúchame primero. Escúchame primero. Sí, como amigo, la verdad es que así de última hora y esta sorpresa sí me pones en una buena cantidad de problemas.

Castro: ¿Por qué?

Fox: Problemas de seguridad, problemas de atención.

Castro: Bueno, no me importa, yo no tengo ninguna preocupación, señor Presidente; parece que usted no me conoce.

Fox: Pero no es muy de amigos avisar a última hora que te apareces aquí.

En ese misma conversación Vicente Fox le dijo rotundamente a Castro que tenía abierta la invitación a la comida entre la 1:00 de la tarde ó 1:30, fue entonces donde se llevó a cabo el tema del “comes y te vas”.

Fox: Que puedas venir el jueves y que participes en la sesión y hagas tu presentación, cómo está reservado el espacio para Cuba a la 1:00. Después tenemos un almuerzo, un almuerzo que ofrece el gobernador del estado a los Jefes de Estado; inclusive te ofrezco y te invito a que estuvieras en ese almuerzo, inclusive que te sientes a mi lado, y que terminado el evento y la participación, digamos, ya te regresaras, y así.

Castro: ¿A la isla de Cuba?

Fox: No, bueno, pues a lo mejor tu buscaras.

Castro: ¿A dónde? ¿O al Hotel? Dígame.

Fox: A la isla de Cuba, o a donde tú gustaras ir.

Te puede interesar: Vicente Fox, el ex presidente 'mala paga' de México; debe impuestos al SAT

Y es que por la manera en la que Vicente Fox trató a Fidel Castro, este último llegó a México aun molesto pasó su intervención y se regresó a Cuba, ya en la isla él mismo filtró el audio que causó un gran revuelo a nivel internacional y una pausa en las relaciones diplomáticas cubano mexicanas.