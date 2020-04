Vicente Fox fue inspiración para polémica canción de los Tigres del Norte

El ex presidente de México, Vicente Fox, fue “inspiración” para un conocido grupo musical mexicano muy conocido llamado Tigres del Norte cuando lanzaron una polémica canción que hace referencia a la situación de corrupción que nuestro país estaba viviendo.

“La perra” fue lanzada en el 2009, cuando Felipe Calderón era presidente de México y curiosamente algo que tienen en común Fox y el michoacano, es que pertenecieron al Partido Acción Nacional (PAN) y gracias a ello, llegaron a la silla presidencial de la República Mexicana.

Vicente Fox inspira a los Tigres del Norte

Los Tigres del Norte hicieron referencia a la fábula de “La Granja” de Orwell misma que fue publicada en agosto de 1945 y la adecuaron para una polémica canción en la que los ex presidentes de México, Vicente Fox y Felipe Calderón, sirvieron de inspiración.

Vicente Fox y los Tigres del Norte

En la canción, el narcotráfico es “la perra”, una animal sin domesticar. Además, mencionan a un abuelito que ha gobernado a la granja desde hace años, es decir, el PRI.

Si la perra está amarrada

Aunque ladre todo el día

No la deben de soltar

Mi abuelito me decía

Que podrían arrepentirse

Los que no la conocían

Vicente Fox es representado por un zorro; él y el PAN molestaron a ‘la perra’ y rompieron los lazos amistosos que se mantenían con ella. La cuera se rompió cuando Calderón inició la guerra contra el narcotráfico.

Por el zorro lo supimos

Qué llegó a romper los platos

Y la cuerda de la perra

La mordió por un buen rato

La mordió por un buen rato

Y yo creo que se soltó

Para armar un gran relajo

Los políticos de México son representados mediante los puercos de la granja, quienes se comen el maíz y el dinero. Por ello, el granjero, quien representa al pueblo de México, ya no confía en ellos.

Los puerquitos le ayudaron

Se alimentan de la granja

Diario quieren más maíz

Y se pierden las ganancias

Y el granjero que trabaja

Ya no les tiene confianza

Cuando la canción “La Granja” de los Tigres del Norte fue publicada, generó gran polémica e incluso el gobierno de Felipe Calderón intentó censurar pero el grupo musical insistió en cantarla en cada escenario que pisan.