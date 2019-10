Vicente Fox fue HUMILLADO en televisión nacional por Eugenio Derbez (VIDEO)

El querido comediante mexicano Eugenio Derbez, aprovechó el programa de televisión ‘Derbez en cuando’ para humillar públicamente al que en ese momento, era el presidente electo de México, Vicente Fox Quesada.

En el 2006, Vicente Fox, ganó las elecciones presidenciales, siendo candidato del Partido Acción Nacional (PAN), y estuvo de gira por los medios de comunicación más importantes del país; en aquel entonces, el comediante Derbez, tenía su propio programa de televisión y aprovechando la invitación que envió a Fox, entre “broma y broma”, la verdad se asomó.

Según se ve en las imágenes, Vicente Fox, aparece presentando la entrevista que habrá entre él y Eugenio, quien se caracterizó de su famoso personaje ‘Armando Hoyos’.

“Buenas noches, soy Vicente Fox Quesada y hoy me llena de orgullo estar con el maestro y filósofo Armando Hoyos, un verdadero éxito de la cultura”, presentación que es reclamada por el personaje, “¿como a qué hora termina su discurso?”.

En su momento, la entrevista causó sensación entre los mexicanos, pues Derbez, se burló del segundo apellido del entonces presidente.

“Yo también tengo una amiga quesada… Una amiga que es ada, se llama Campanita, ella también es del pan, del Peter Pan”.

En algún momento, todo parece indicar que Fox Quesada, llama “pendejo” a ‘Armando Hoyos’: “¿Qué es lo que come maestro?” pregunta Fox- “Es pan de, pan de, no me acuerdo”, a lo que el ex panista responde “Pan de ajo” y es cuando el personaje de Eugenio, se siente agredido verbalmente.

Posteriormente, Eugenio Derbez, le calla la boca a Fox y lo llama indirectamente ‘inculto’: “hay cállese, cállese, este es un programa serio y si lo quiere es platicar, váyase con Adal Ramones”.

Incluso, lo llamó presumido y le preguntó qué prefería, si las botas o los votos, y descaradamente, Vicente Fox, respondió “los votos, por su puesto”.

