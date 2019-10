Vicente Fox fue CÓMPLICE de Romero Deschamps; lo ayudó a evitar la cárcel

Entre Vicente Fox Quesada, ex presidente de México, y Carlos Romero Deschamps, ex líder del Sindicato de Trabajadores de Pemex, hay una historia llena de corrupción; ¡son cómplices! pues el ex panista, ayudó al ex líder sindical, a no pisar la cárcel.

Todo indica que se debió a fuertes influencias del entonces gobierno federal, encabezado por el guanajuatense, en aquel entonces.

Carlos Romero Deschamps, iba a pisar la cárcel por un desvío de mil 500 millones de pesos, desde el sindicato de Pemex, para poder apoyar a la compañía del integrante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Francisco Labastida, quien en aquel entonces, competía por la presidente de México en el año 2000, elecciones en las que el también ex gobernador de Guanajuato, Vicente Fox, ganó.

Dos años más tarde, en el 2002, trabajadores del sindicato, presentaron una demanda en contra de Romero Deschamps, en la que se mostraba como el entonces líder petrolero, destinó dinero que fue otorgado por el gobierno federal para apoyar al PRI.

Ante esto, el líder armó una estrategia “legal”, en la que engañó al juez y logró salvarse de pisar la cárcel; aseguró que los mil 500 millones de pesos, no era de “un pago indebido, sino un préstamo sindical”.

Pese a que Vicente Fox ha negado sus actos, las pruebas demuestran que su gobierno estuvo lleno de impunidad y corrupción. Carlos Romero Deschamps, siguió con la buena racha y los siguientes presidentes de México, hasta Enrique Peña Nieto, solaparon sus actos.

Fue hasta este gobierno que tras 26 años, Carlos Romero Deschamps, dejó el cargo por al menos dos investigaciones que hay en su contra; sus actos de corrupción, fueron ignorados por Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

