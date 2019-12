Vicente Fox está VIEJO para regresar a la política de México, su cuerpo "ya no da"

Vicente Fox Quesada, ex presidente de México, aseguró que ya no está interesado en regresar a la política del país, pues está demasiado viejo para “esos ajetreos” y su cuerpo “ya no da”. De manera inmediata, las burlas le llegaron de todos lados y de “viejo marihuano” no lo bajaron.

Durante una entrevista para Grupo Fórmula, Vicente Fox, aseguró que no está interesado en postularse para regresar a la política de México en las elecciones de 2021.

VICENTE FOX ESTÁ VIEJO

Entre otros detalles, expuso que su “cuerpo ya no le da”, pero dejó ver que el”cuerpo ya no le da”, pero aseguró que seguirá su lucha seguirá por “el bien del país”; estas palabras de inmediato desataron las burlas en redes sociales.

“El cuerpo ya no da a los 77 años para andar ahí, arrastrando polilla, yo estoy trabajando” dijo Fox Quesada.

Además, añadió que se encuentra trabajando, pues se reúne frecuentemente con los Chuchus del Partido del a Revolución Democrática (PRD). Asegura también que están viendo por el bien de México, impulsando su democracia pero no lo hace como candidato.

Por ello, participa en todas las marchas que puede contra el gobierno, pues según él, todo es por el bien de la República.

El ex integrante del Partido Acción Nacional (PAN), es uno de los líderes de la oposición que se manifiesta todos los días en redes sociales con burlas y críticas sin fundamentos; muchas veces, ha tenido que pedir disculpas por las palabras que usa para expresar.

Recientemente usó el término “autista” como una ofensa para el presidente de México, pero las redes sociales le recriminaron su acción y su manera de referirse a las personas; por tales motivos, se vio obligado a ofrecer una disculpa pública.

Los usuarios de redes sociales, le agradecieron su decisión de ya no buscar regresar a la política de México, pues con esta acción, Vicente Fox Quesada, le hace un favor a la República.

