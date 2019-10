Vicente Fox es comparado con PIKACHU por "su lengua suelta" (VIDEOS)

El pasado sábado 26 de octubre, el ex presidente de México, Vicente Fox Quesada y su esposa, la ex primera dama, Marta Sahagún, publicaron un video en el que invitan al público en general a una fiesta gastronómica en la Hacienda San Cristóbal, en Guanajuato, que tendrá lugar el próximo 9 de noviembre.

Según dijeron, al menos 16 chefs de latinoamérica estarán presentes en el evento, cocinando para todos los que asistan; el video rápidamente se hizo viral en redes sociales, desatando interminables burlas en contra de Vicente Fox Quesada.

Fueron los mismos usuarios quienes se percataron de algo muy particular en el video; el ex presidente y también ex integrante del Partido Acción Nacional (PAN), movió incontrolablemente su lengua.

Pese a que la causa de esto podría ser algo muy grave, cientos de burlas se hicieron presentes y compararon al ex panista con el icónico personaje ‘Pikachu’ de la caricatura Pokemón.

“Que te pasó? víbora panteonera @VicenteFoxQue Tetraicionó la lengua viperina que tienes”, escribió la usuaria que publicó el video de la lengua de Fox Quesada.

Te traicionó la lengua viperina que tienes ��������������#ChachalacaMarihuana pic.twitter.com/x4Bo99GOW2 — ��Yanneth ���� Sonora��Feliz,Feliz,Feliz!!�� (@yannethBarron) October 26, 2019

Fue entonces que lo compararon con el personaje de la caricatura; “Anda bien trabado hahhaa”.

Anda bien trabado hahhhaa pic.twitter.com/756imoUpIP — JuanSa (@juansalva30) October 26, 2019

La publicación del video original, tomó protagonismo en redes sociales, pero no precisamente por la intención de ir, sino por las burlas que desató, ya que cientos de usuarios se percataron de que en algún momento del video, Fox y Sahagún, se arrebatan el micrófono.

