Vicente Fox es HUMILLADO por regresar a Twitter, ¡Ya siéntese señor!

Vicente Fox, polémico ex presidente de México regresó a publicar en su cuenta de Twitter luego de varias semanas de sospechosa ausencia. Para no perder la costumbre miles de usuarios se burlaron de su regreso a la vida pública y le crearon imágenes que han hecho virales.

El ex panista es conocido por dirigir un sexenio dudoso lleno de impunidad y corrupción del que cuando concluyó, logró remodelar su rancho ubicado en San Cristóbal, Guanajuato.

Vicente Fox, el ex presidente más burlado

A pocos minutos de haber hecho una publicación anunciando la presentación de una plataforma sobre marihuana medicinal, los usuarios se hicieron presentes en su publicación y lo criticaron pero preocuparte por asuntos ajenos a la pandemia de coronavirus covid-19.

“Que milagro mi loquito preferido”, comentó una persona.

Otro usuario editó una imagen en la que aparece el ex presidente de México, Vicente Fox, con una bolsa en la cabeza acompañado del logo del PAN y con un pie de foto que dice:

“Hace mucho que no twiteo ojalá la gente ya no se acuerde de mi”.

Esta imagen desató las burlas en contra del ex presidente de México, pues si bien es cierto estuvo meses desaparecido de las redes sociales y se especula que fue por miedo a ser arrestado luego de que el ex titular de seguridad Genaro García Luna, quien tuvo ese cargo durante el sexenio del también ex panista, Felipe Calderón, fue detenido en Estados Unidos en donde actualmente se enfrenta a un proceso legal por diversos delitos.

También se especula que es por los crímenes que su esposa, Marta Sahagún cometió con las fundiciones en las que está al mando, por presunto lavado y desvío de dinero.

Los mexicanos exigen cárcel para la pareja ex presidencial y no olvidan lo sucedido durante su sexenio.