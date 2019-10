Vicente Fox es CONTROLADO por Marta Sahagún; le arrebata el micrófono EN VIVO (VIDEO)

En redes sociales, Vicente Fox Quesada, y su esposa, Marta Sahagún, hicieron público un video en el que invitan al público en general a lo que parece ser una feria gastronómica que se llevará a cabo en la Hacienda San Cristobal, en Guanajuato, el próximo 9 de noviembre.

Según indica la pareja ex presidencial, 16 chefs de Latinoamérica, estarán cocinando para todos los asistentes; pero el video fue objeto de burla para cientos de usuarios.

El ex presidente de México, publicó el video en su cuenta de Twitter, pero a ojos de diversos usuarios, hay un mal trato por parte de Marta Sahagún al ex miembro del Partido Acción Nacional (PAN), pues no lo deja terminar de hablar y hasta le quita el micrófono.

“Aquí en esta su casa, hacienda San Cristóbal”, dice la ex primera dama. Posteriormente, continúa hablando Fox; “les esperamos, no pueden faltan, no se queden con hambre, ¡aquí se come hasta el límite”.

Cuando el ex presidente termina de decir esta frase, Marta le arrebata el micrófono e incluso, su cara es de “fastidio” ante las palabras de su esposo.

“se come y se bebe. Recuerden, hacienda San Cristóbal, en Guanajuato, en Guanajuato, en la comunidad de San Cristóbal, esta maravillosa hacienda de hace más de 300 años”.

Invitación abierta!!

Todo mundo invitado!!

La gran fiesta de la gastronomia!! pic.twitter.com/8KxjOWJ2et — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) October 26, 2019

COMIDA HECHA CON MARIHUANA

Los usuarios de Twitter, aseguran que los platillos que Fox ofrecerá en el evento, serán hechos a base de marihuana, pues desde hace años, aseguran que el ex presidente es un “viejo marihuano”.

De entrada ensalada de"Hierba" estilo chachalafake aderezada con aceite virgen de huachicol ! — MIGUEL PAYRO (@mpayro48) October 26, 2019

Las burlas no pararon ahí, pues de igual forma, aseguran que el evento, se pondrá mucho mejor que los XV años de Rubí, la joven que se volvió viral al grabar la invitación para su fiesta.

Cientos de personas asistieron al evento provocando que se saliera de control y hacer un desastre el día tan esperado para la joven y para su familia.