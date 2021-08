Vicente Fox defiende a Anaya y arremete contra AMLO: ‘tramposo y maligno’

El expresidente Vicente Fox Quesada acusó al presidente Andres Manuel Lopez Obrador de “jugar con la justicia” tras los señalamientos contra Ricardo Anaya, quien ha afirmado ser víctima de una persecución política orquestada desde Palacio Nacional.

A través de una publicación en su cuenta de Twitter, Fox citó el video en el que Anaya acusa a AMLO de querer encarcelarlo, y uso los calificativos de “tramposo y maligno” contra el presidente en funciones.

“Lopez eres un tramposo y un maligno!! Vaya manera de jugar con la justicia. Recuerda que el poder es efímero. Ricardo estamos contigo en tu lucha por MX.”, escribio el expresidente que gobernó México entre el 2000 y 2006.

Ricardo Anaya y AMLO

Las acusaciones contra el lider opositor.

El pronunciamiento de Fox ocurre horas después de que Lopez Obrador respondió a las acusaciones de Anaya en la ‘mañanera’ de este lunes.

‘El que nada debe nada teme. Él (Ricardo Anaya) debe presentar pruebas y hablar con la verdad. Si tiene su conciencia tranquila, incluso, no afecta ir a la cárcel cuando uno es inocente, porque cuando se es un luchador social, cuando se lucha por una causa, se puede ir a la cárcel, y al contrario de sentirse mal, se fortalece un dirigente”, afirmó el mandatario.

El sábado pasado, el ex candidato a la presidencia por el PAN acusó a AMLO de querer socavar sus aspiraciones de competir en las elecciones presidenciales de 2024 a través de una persecución desde el Gobierno Federal.

Anaya se va de México

Anaya afirmo que podria pasar 30 años por los delitos de los que se le acusa.

En su mensaje de este lunes, el opositor Ricardo Anaya anuncio que abandonará México después de recibir un citatorio para declarar ante la Fiscalía General de la República (FGR), ante la posibilidad de ser encarcelado si se presenta.

“El exilio es la única alternativa para poder seguir luchando porque dejarte encarcelar por un autócrata, muchas veces significa perder la batalla. Y que te quede bien claro, Andrés Manuel: Yo no me escondo ni huyo, doy la cara y me exilio con mucho dolor de mi país para poder seguir luchando”, expresó Anaya en su video publicado esta mañana.

Ricardo Anaya, de quien no se sabe si ya abandonó el país, está siendo investigado desde hace un año por la FGR por un posible soborno que recibió junto con una decena de funcionarios públicos, señalados por Emilio Lozoya en el caso Odebrecht.

