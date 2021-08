Vicente Fox criticó a AMLO tras bloqueo en Chiapas

A través de las redes sociales Vicente Fox criticó a AMLO, el político reaccionó a lo que pasó en Chiapas como parte de una gira de trabajo del presidente de México; el panista aseguró que el mandatario se transportará en un tanque de guerra.

Y es que el político reaccionó porque Obrador se transportaba en un Jetta, después en una suburban blindada. De igual forma expresó que existe una diferencia entre la conferencia de prensa y la calle, ya que no pudo manejar la situación que ocurrió.

A principios del mes de agosto te compartimos en La Verdad Noticias que las burlas de Vicente Foz fueron minimizadas por AMLO con respecto a la consulta popular, pues aseguró que quienes robaron antes, ahora ya no lo pueden hacer y que no hay intocables hoy en día.

Vicente Fox arremetió contra AMLO en Twitter

Fox arremetió contra López Obrador

Vicente Fox reaccionó a lo que pasó en Chiapas con un contundente comentario en Twitter, lo que causó diversas reacciones de los internautas, pues la publicación fue compartida en varios perfiles de Twitter, aunque no es la primera ocasión que Fox arremete contra López Obrador.

El pasado viernes López Obrador tuvo un fin de semana turbulento cuando se dirigía a la rueda de prensa en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, pero el presidente fue intervenido por integrantes de la Selección VII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.

Por su parte, el titular del Ejecutivo federal comentó que lo ocurrido no lo puede permitir porque el presidente puede ser rehén de nadie. De igual forma indicó que se han atendido a los maestros de México y los van a seguir atendiendo, pero mencionó que con el caso de Chiapas y en Michoacán hay intereses creados.

López Obrador comentó que no se someterá a chantajes, por lo que comentó que fue parte del proceso de transformación que se está llevando a cabo, pues expresó no utilizar la fuerza y no someterse a chantajes de aquellos grupos.

¿Dónde nació Vicente Fox?

Vicente Fox, ex presidente de México

El político Vicente Fox nació en la Ciudad de México el 2 de julio de 1942 y a sus 79 años de edad ha dado de qué hablar por sus comentarios en contra del presidente de México, aunque en varias ocasiones ha sido criticado por los internautas.

Pero, recientemente no dudó en volver a arremeter contra el mandatario, pues Vicente Fox criticó a AMLO al expresar que la calle no es el circo de la mañanera debido al bloqueo de la CNTE que impidió la presencia del mandatario en la conferencia de prensa matutina.

