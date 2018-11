Vicente Fox convoca a la resistencia para que AMLO “no nos lleve entre las patas"

El expresidente Vicente Fox Quesada convocó a los mexicanos a la resistencia a partir del 1 de diciembre, fecha en la que Andrés Manuel López Obrador asumirá como presidente de la República, para que modifique decisiones como la cancelación del aeropuerto internacional “y no nos lleve entre las patas”.

Según Fox, López, Obrador “está tomando decisiones increíblemente fuera de la ley, fuera de la Constitución y del periodo constitucional”.

“¿De cuándo acá un ciudadano que apenas es presidente electo toma decisiones como cancelar un aeropuerto? Es fatal. Invito a todos los mexicanos a ser un contrapeso político, democrático”, dijo.

De acuerdo con el guanajuatense, “la consulta es una jalada, es un pinche engaño. ¿Quién se cree esas tonterías? Yo digo que sea valiente y que se ponga los pantalones, decida él y asuma la responsabilidad él, (o) de todos los fracasos después va a decir que fue el pueblo, el pueblo sabio de México”, tronó Fox, abordado por medios en la sede del centro que lleva su nombre, durante un evento de la Fundación Vamos México que encabeza su esposa Marta Sahagún.

Cancelación de su pensión

Evidentemente incómodo al hablar de López Obrador –cuyo partido definió la cancelación de las pensiones para los expresidentes, de las que Fox era beneficiario–, hizo así el llamado:

“Que se sumen todos los que queremos hacer resistencia para evitar que nuestro país se lo robe una pandilla, unos cuantos (colaboradores del presidente electo)”.

“Debemos estar unidos… más que un (nuevo) partido político –lo que menos necesita este país–, más unidad. Necesitamos trabajar en conjunto, hacer resistencia ante la arbitrariedad, el autoritarismo que está mostrando López Obrador. Unidad y defender a nuestro país”, expresó.

Mientras recibía a la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, conferencista en el foro de Vamos México, Fox Quesada despotricó ampliamente contra el presidente electo.

“Va a ser un fracaso eliminar el aeropuerto de la Ciudad de México, va a ser un fracaso el Tren Maya. Es una jalada eso de que va a empezar a construirlo el 15 de diciembre. Todos los que sabemos de esto no podemos concebir que no haya un proyecto de ingeniería, ecológico y ambiental, que no haya una anuencia y aceptación de las propias comunidades que van a ser afectadas”, detalló.

El expresidente destacó que ese proyecto ferroviario, el Tren Maya, tampoco es viable económicamente. “Va a tirar el dinero de los mexicanos en un trenecito allá en Yucatán, cuando el país tiene tantas y tantas necesidades reales que hay que atender (sic). La pobreza en México es un tema prioritario y absoluto”.

En la lógica de Fox, la cancelación del proyecto del aeropuerto en Texcoco y el Tren Maya “van en contra de los pobres. Son quienes van a pagar el precio de estas medidas unilaterales, unipersonales y autoritarias” de López Obrador, a quien acusó de ser no el presidente de todos los mexicanos, sino “de una pandilla de allegados que serán beneficiarios de los activos y el patrimonio del país”.

Por todo ello, destacó que quienes están en desacuerdo con el tabasqueño “tenemos la responsabilidad de asegurarnos que él enderece el camino”.

El país necesita seguir la línea económica del libre mercado, “el respeto a los bancos (sic), el respeto por la libertad y el consenso con las instituciones. No es el pueblo, eso no existe, es un invento de él”, soltó.

Finalmente mencionó que toca al Congreso de la Unión discutir y confrontar “esas ideas” de López Obrador y su equipo.

Verónica Camacho