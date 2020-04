Vicente Fox confiesa que NUNCA fue presidente de México, "encargó el puesto"

En Twitter circula un polémico video de Vicente Fox reconociendo que nunca fue presidente de México, pues pese a tener el cargo y ser reconocido como tal, siempre encargó su puesto a otras personas mientras él, “se tomaba unas vacaciones”.

Fue durante un discurso a dirigido a los integrantes del Partido Acción Nacional (PAN) cuando el ex presidente los invitó a hacer activismo político, así como él lo hizo durante su administración y dejen encargadas sus oficinas “tal y como yo lo hice”.

Vicente Fox no fue presidente de México

De acuerdo con la información que relata el video, el polémico discurso de Vicente Fox fue durante una reunión de alcaldes emanados del PAN cuando el ex presidente les hizo abiertamente la invitación a hacer “activismo político” durante la entonces próxima campaña electoral y de ese modo dejar encargadas sus oficinas.

“Tal y como yo lo hice durante los seis años de gobierno”

Así mismo justificó su convocatoria considerando que los funcionarios municipales están obligados a conocer las necesidades de la población.

Luego de sus palabras que causaron enojo e indignación entre los mexicanos, el ex coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, Emilio Gamboa Patrón, le exigió confesar el nombre de la persona a la que le dejó encargado en país para enjuiciarlo políticamente. Mencionó además que Fox dejó un México en estado deplorable pese a que él siempre ha asegurado que el país estuvo mejor que nunca.

Vicente Fox el 15 de septiembre de 2014

Además calificaron las declaraciones de Vicente Fox de totalmente irresponsable, incluso ex integrantes del PAN se mostraron en contra del ex presidente; Manuel Espino Barrientos, ex líder panista, se sumó al llamado en contra del guanajuatense pidiendo a los funcionarios públicos no hacer caso a las recomendaciones.

Te podría interesar: Vicente Fox también es acusado de tener un amorío con una MENOR de edad (FOTOS)

De este modo, Vicente Fox aceptaba que mientras tuvo el título de presidente de México, jamás se ocupó del país pues aunque no mencionó a quien, confesó que dejó encargado a México.