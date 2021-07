Vicente Fox con beso en Guanajuato pide no participar en la consulta popular

Vicente Fox pide a los mexicanos que en vez de ir a votar a la consulta popular del 1° de agosto del 2021, mejor opten por visitar el callejón del beso en Guanajuato, ¡conoce los detalles!

En La Verdad Noticias te revelamos qué Fox se ha expresado recientemente muy en contra de la llamada consulta popular con la que se preguntará al pueblo de México si quiere o que esclarecer las irregularidades de los anteriores actores políticos, pues ha señalado que es una trampa.

Anteriormente te contamos cómo Vicente Fox insultó a los que participarán en la consulta ciudadana, pues, él no está de acuerdo con dicha acción, pero ahora, te contaremos sobre otro de sus recientes y polémicos comentarios, ¡no te lo pierdas!

Fox pide desde Guanajuato no ir a la consulta

Fox y Marta. Foto: Twitter @VicenteFoxQue

El ex presidente Vicente Fox ya no sabe qué hacer para que los mexicanos pierdan las ganas de ir a votar en la consulta popular del 1° de agosto, pues ahora, no lo hizo con insultos sino con un beso, así es, el panista se tomó una foto besando a Marta Sahagún, su esposa, justo en el callejón del beso situado en Guanajuato, y luego la publicó acompañándola con esta frase:

“En lugar de ir a votar, vengan al callejón.”

Ante esto, los usuarios de la red social lo atacaron diciendo que tiene miedo de ser enjuiciado; aunque, claro, hubo quienes le aplaudieron.

Vicente Fox dice que la consulta es una farsa

Consulta ciudadana. Foto: politica.expansion.mx

Vicente Foz publicó en junio de este 2021 en su cuenta oficial de Twitter que la consulta popular es una farsa, de ahí que señaló:

“Amigos, amigas, no nos prestemos a esta farsa.”

Además, de esto, pidió ausencia total a la consulta, y señaló:

“Ya los jugaremos por tirar nuestro dinero a la basura.”

Con información de Milenio.