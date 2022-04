Vicente Fox comparte grabación de Revocación de Mandato, INE aclara que es falso

El INE aclaró que la grabación no es actual.

El domingo se llevó a cabo la consulta de Revocación de Mandato y en medio de la jornada, el ex presidente Vicente Fox se pronunció en sus redes sociales por donde compartió un video en el que se muestra a funcionarias de casilla rellenando una urna con boletas.

El ex mandatario difundió el video acusando de presunto delito electoral durante el ejercicio de democracia en donde los ciudadanos emitieron su voto para decidir si el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) conserva o no su cargo hasta el final del sexenio.

Ante la difusión de dicha grabación, un consejero del Instituto Nacional Electoral (INE) se pronunció al respecto y aclaró que dicho hecho ocurrió en la consulta popular realizada en agosto de 2021.

Tunden a Fox por difundir información falsa sobre Revocación de Mandato

Ciro Murayama, Consejero Electoral del Instituto Nacional Electoral respondió a la tuit del ex presidente a quien pidió no compartir información falsa y aclaró que el delito electoral difundido fue grabado en agosto pasado, es decir, no corresponde el proceso de la consulta por revocación.

“Señor ex presidente ¡ojo! El video que usted difunde es de hechos del 1 de agosto de 2021. La urna dice "consulta popular". No es de hoy, afortunadamente. No contribuya a la desinformación”, indicó el Consejero Electoral.

En tanto, usuarios de redes sociales iniciaron una campaña en Twitter por donde solicitaron la cancelación de la cuenta del ex mandatario por difusión de noticias falsas. A ver si actua @TwitterSeguro @TwitterMexico con toda la desinformación que manda @VicenteFoxQue”; "Ya quitenle el celular”, fueron algunas de las reacciones de los usuarios.

¿Qué hizo Vicente Fox?

El ex presidente compartió una grabación falsa

Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, el ex presidente compartió una grabación falsa señalando que se trataba de un delito electoral cometido durante la consulta de Revocación de Mandato. Apenas hace unos días, Vicente Fox se lanzó en contra del gobierno por el aumento del Ejército en México.

