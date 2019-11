Vicente Fox colaboró con general para "desestabilizar" al ejército de México

De acuerdo con una polémica hipótesis que se dio a conocer recientemente, el ex presidente de México, Vicente Fox Quesada, habría participado en un tipo de sabotaje o complot en contra del ejército mexicano.

“la fuente de lo que voy a decir es otra. Me lo ha dicho alguien ligado al sector empresarial que tuvo una cargo de relevancia, hace años, en el PAN”, pues aclara que aunque Felipe Calderón Hinojosa, también ex presidente de México y de igual forma, ex miembro del Partido Acción Nacional (PAN), no fue él quien intentó un sabotaje contra el ejército y mucho menos, es el famoso general que mencionan en La Jornada.

Este general, trabajó durante el sexenio de Fox Quesada, y fue titular de la ahora extinta Procuraduría General de la República (PGR), y cuando estuvo en dicho cargo, intentó sacar algo de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), algo injusto en los tiempos del desafuero.

Se trata de Rafael Macedo de la Concha; “lo vi varias veces, una sola estando únicamente él y yo, desayunando en un restaurante del Hotel Presidente, en la colonia Polanco de la Ciudad de México. El proceso de desafuero estaba en marcha, Discutimos porque yo pensaba que era una enorme injusticia e inclusive una ilegalidad en la que participaba en general Macedo. Él se molestó por mis comentarios y aquello terminó muy mal. Si es un hombre de honor, el general Macedo de la Concha no me dejará mentir. En ese tiempo, yo dirigía Milenio y comenté el incidente con algunos de los periodistas y directivos del periódico”.

el general Macedo de la Concha “tiene miedo” Añaden que dicho personaje, piensa que es investigado por Santiago Nieto, ahora responsable de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.

“Si algo teme significa que sus cuentas bancarias o sus gastos no están en orden. Si pudiera justificar su patrimonio o nivel de vida, se reiría de la posibilidad de que la autoridad se metiera en sus finanzas”, ya que el vio como otros protagonistas del desafuero no pueden explicar de manera satisfactoria el origen de sus recursos.

Por ejemplo, el abogado del ex presidente de México, Carlos Salinas de Gortari; Juan Collado. Eduardo Medina Mora, ex ministro de la SCJN. Y también, la secretaria del gabinete de Enrique Peña Nieto, Rosario Robles.

Macedo de la Concha, ha manipulado a varios militares retirados, los cuales, tienen todo el derecho de que se les otorguen las leyes mexicanas.

“Ya es claro, después de los tuits de Andrés Manuel, que los servicios de inteligencia mexicanos han encontrado a las cabecillas del proyecto de desestabilización. Si se porta bien, esto es, si ya se olvidan de esa locura, no pasará nada. Ojalá lo hagab. En cuanto al general MAcedo, no debe sentir miedo. Si ha vivido en regla con sus salarios, por las que le caiga al presidente de México cualquier investigación le hará que el aire a Juárez”.

