Vicente Fox asegura que vive al día sin su pensión de ex presidente

El ex presidente de México, Vicente Fox, aseguró que desde que el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), le quitó su pensión que le correspondía por haber sido mandatario nacional, “vive al día”, por lo que diariamente busca el ingreso para él y su familia.

Vicente Fox declaró lo anterior durante una entrevista con Yordi Rosado, además, contó que cuando se mudó a Guanajuato después de acabar su mandato como presidente de México, “se quedó desempleado”, por lo que tuvo que reorganizar todo su sistema económico para poder sostenerse.

Como se ha informado en La Verdad Noticias, pese a que Vicente Fox se retiró de la política, constantemente opina sobre este ámbito a nivel nacional. De hecho, ha externado su apoyo para la senadora del PAN, Lilly Téllez, quien está interesada en ser candidata de oposición en las elecciones 2024.

Vicente Fox sufre sin su pensión

Yordi Rosado lo volvio a hacer, presento a otro pendejo en su programa de entrevistas

Pero al menos los otros no jodieron al pais, como Vicente Fox si lo hizo.pic.twitter.com/dfTXWHXESO — Diablo Sayayin (@diablosayayin) May 3, 2022

En ese sentido, Vicente Fox reiteró en dicha entrevista que desde que le quitaron su pensión de ex presidente, ha tenido que salir a buscarse dia con día el ingreso para sostenerse económicamente y a su familia. Reconoció que “el mundo se le vino encima” cuando terminó su gobierno.

Además, aseguró que durante su mandato, que fue del 2000 al 2006, no se robó ni un centavo del erario público. También aclaró que no hicieron negocios ni él ni su esposa Martha Sahagún.

Al terminar se me vino el mundo encima porque, quizá no me lo crea mucha gente, no me robé ni un solo centavo, no hice negocio con el gobierno, no lo hizo Martha”, declaró en entrevista con Yordi Rosado. Recordó que la pensión que le retiró el gobierno de AMLO era de 110 mil pesos mensuales.

¿Quién fue el presidente después de Fox?

Aquí de voz de Vicente Fox y Calderón

Vicente en su momento promete en campaña ayudar al adulto mayor , ya siendo presidente dice que dar apoyos o pensión al adulto mayor lleva a la quiebra a México y Felipe Calderón lo renueva . Y quién si pensó en los adultos mayores #AMLO pic.twitter.com/lpGJOgNzmi — ꪗꪖꪑỉꪶꫀ (@EliuthYamile) August 14, 2021

El mandato de Vicente Fox terminó cuando le entregó la banda presidencial al panista Felipe Calderón, quien fue declarado ganador de una de las elecciones presidenciales más reñidas en la historia de México, ya que la diferencia con el otro candidato, AMLO, era de apenas unas décimas porcentuales.

