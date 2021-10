Vicente Fox aplaudió el “complot” de Lilly Téllez contra AMLO en el Senado

Por medio de Twitter, el expresidente Vicente Fox aplaudió el “complot” de Lilly Téllez contra AMLO, por supuestamente demostrar que Andrés Manuel López Obrador le tiene “miedo” al Senado de la República, a la Cámara de Diputados, al extranjero y a las mujeres.

Es por ello que en su cuenta de Twitter, Vicente Fox aplaudió el “complot” de Lilly Téllez contra AMLO al declarar que le ha dado un “calambre” al mandatario y, además, descubrió su talón de Aquiles.

Lo anterior porque AMLO anunció que no irá al Senado para no confrontarse con Lilly Téllez. Su visita estaba programada para el día jueves 7 de octubre donde se le entregaría la medalla Belisario Domínguez a la economista, catedrática y política mexicana, Ifigenia Martínez.

Fox aplaudió el “complot” de Lilly Téllez contra AMLO

Fox está feliz y le escribe a Lilly Téllez “Bravo, demostraste que le tiene pánico: . Al senado . A la cámara . Al extranjero Y...... . A la mujeres”.

Pero, ¿qué pasó para que estuviera tan feliz? y ¿por qué Fox aplaudió el “complot” de Lilly Téllez contra AMLO? El pasado 1 de octubre, la senadora panista Lilly Tellez escribió en su Twitter un mensaje para “invitar a hacerle frente” al presidente de la República durante la ceremonia de la entrega de la Medalla Belisario Domínguez.

Y es que la Senadora ha causado recientemente mucha controversia, para comenzar, luego de su carrera como periodista, Lily Téllez inició en la bancada de Morena y luego la abandonó.

Sin embargo su actitud parece haber sido del agrado del anterior presidente, ya que Fox aplaudió el “complot” de Lilly Téllez contra AMLO.

De hecho escribió: “Lilly le diste un gran calambre!! Bravo, demostraste que le tiene pánico: . Al senado . A la cámara . Al extranjero Y...... . A la mujeres. Descubriste su “talón de aquiles” Vamos mujeres, resistir para recuperar nuestro país!!”, manifestó.

AMLO se disculpa por no asistir al Senado

El Presidente debería estar en el Senado el jueves, pero ante el posible complot de la senadora dijo que no asistirá. Acción por la cual Fox aplaudió el “complot” de Lilly Téllez contra AMLO.

El jueves se le entregará la medalla Belisario Domínguez en el Senado de la República, Ifigenia Martínez, una reconocida economista, catedrática y política mexicana, pero AMLO se disculpó por no poder asistir. Sin embargo, el Presidente la felicitó por el importante galardón y destacó su trayectoria en los estudios de desigualdad y neoliberalismo.

Posteriormente dijo que en su representación acudirá el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, ya que ha sido notificado de la planeación de un complot en su contra, encabezado por la senadora Lilly Téllez.

Motivo por el cual, Fox aplaudió el “complot” de Lilly Téllez contra AMLO. Pero el mandatario federal dijo que le ha enviado una misiva a la catedrática galardonada en la que se disculpa y asegura que tiene toda su admiración.

“Usted merece toda mi administración y respeto y por lo mismo tengo el deber de informarle que no estaré presente en dicha ceremonia porque una legisladora del bloque conservador está convocando a que se me falte el respeto y considero que no debemos caer en ninguna provocación que ayude al poder económico y político ni a sus empleados y voceros”, dijo AMLO.

“Queridísima maestra Ifigenia, le escribo para ofrecerle una sincera disculpa, pues no podré acompañarle en la ceremonia en la cual recibirán la medalla Belisario Domínguez, distinción que usted merece por sus grandes aportes académicos, económicos y políticos”

La carta agrega: “usted no solo fue directora de la escuela de Economía de la UNAM, en sus mejores momentos, sino que es precursora de los estudios de desigualdad en México”, comienza la carta firmada a nombre de López Obrador.

AMLO vs Lilly Téllez

En medio de los altercados, es Vicente el más feliz, por lo que ahora Fox aplaudió el “complot” de Lilly Téllez contra AMLO, aun cuando la senadora tuvo sus inicios con López Obrador.

Luego de anunciar que se planea un complot en su contra, al Presidente se le cuestionó sobre quién era la senadora del PAN, señalándola, pero aseguró que está en todo su derecho de hacerlo. Pero es evidente Fox aplaudió el “complot” de Lilly Téllez contra AMLO.

Recordemos que López Obrador y Téllez han tenido un par de altercados públicos. Uno de ellos fue cuando el presidente la criticó por arrepentirse de apoyarlo en su camino al Ejecutivo y de firmar la “Carta Madrid” con el partido español Vox, el cual Lilly Téllez negó.

Pero desde su salida de Morena la Senadora se ha puesto en contra de los ideales del Presidente, es así que una y otra vez ha buscado la manera de atacarlo, por ello ante su último mensaje Fox aplaudió el “complot” de Lilly Téllez contra AMLO.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!