Vicente Fox anuncia entrevista en Tv Azteca y genera polémica en Twitter

Vicente Fox vuelve a encender las redes sociales con una ‘simple’ publicación que fue tomada a mal por miles de usuarios, pues el ex presidente de México anunció una próxima entrevista en Tv Azteca, con Deepak Chopra “conectando Naturaleza con Pandemia and Virus”.

La publicación del ex integrante del Partido Acción Nacional (PAN) mencionó que hablarán de manera profunda y lejos de conseguir el apoyo de los mexicanos, fue duramente criticado por los usuarios e incluso la televisora también fue duramente atacada.

El ex presidente ha hecho publicaciones todos los días desde hace 3 días compartiendo videos en contra del gobierno federal mismos que no han sido apoyados por los mexicanos pues a él lo consideran uno de los peores ex mandatarios del país.

Vicente Fox en Tv Azteca

Vicente Fox anunció una próxima entrevista en Tv Azteca aunque no especificó cuándo, pero sí mencionó que será al lado de Deepak Chopra.

“Pronto tendremos entrevista en TV Azteca, Era del as Definiciones, con Deepak Chopra conectando Naturaleza con Pandemia and Virus.

Es profundo el pensamiento y muy tranquilizador. Una visión real y una receta para navegar en esta crisis.

Un mensaje para Líderes confundidos”.

Un mensaje para Líderes confundidos. https://t.co/MIiP9zJQwK — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) June 14, 2020

Los usuarios se hicieron presentes en su publicación y de corrupto no lo bajaron, además aprovecharon la ocasión para burlarse de él y de algunos sucesos que han pasado en su vida personal desde que dejó la presidencia del país.

Para muchos el nombre de la persona con la que compartirá es Deepak Chopra un médico, escritor y conferencista indio que también fue tachado de corrupto por lo usuarios de Twitter por ser “colega” de Vicente Fox.

Otros criticaron la redacción de la publicación, pues no les quedó claro si Vicente Fox y Chopra serán entrevistados, o sólo el escritor; tampoco entendieron si la entrevista serán en ‘espanglish’ y también resaltaron el erróneo uso de muchas letras mayúsculas.