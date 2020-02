Vicente Fox ¿a punto de morir? reaparece pero se ve muy demacrado

Sin ánimos, cabizbajo, muy demacrado y sin contestar las preguntas a los medios de comunicación así fue como ha reaparecido el expresidente de México, Vicente Fox Quezada en un evento en Aguascalientes donde fue invitado por Club Rotario a brindar una charla sobre liderazgo.

Vicente Fox reaparece demacrado

Sin embargo, pese a dar una buena intervención, que por cierto además llegó al evento con más de una hora de retraso y haberse negado tajantemente a emitir ante la prensa algún tipo de declaración que tuviera que ver con el actual Presidente, Andrés Manuel López Obrador, guardó silencio, pero lo que más ha sorprendido es su aspecto físico pues se le ha podido ver incluso con menos fuerzas que antes.

Con preocupante estado de salud reaparece Vicente Fox

Recordemos que Vicente Fox se ha caracterizado por ser un hombre de carácter y de un porte que refleja buena condición física, sin embargo durante el evento de los Rotarios estas características no se han dejado ver, por lo que tiene a sus seguidores sumamente preocupados, además que desde el 17 de enero no ha publicado nada en sus redes sociales. Esto fue lo último que publicó:

La ratificación del T-MEC es una gran oportunidad para el país y la región más competitiva del mundo, sin embargo, hay que tener en cuenta que no es la solución a los problemas internos de México, pero representa una oportunidad para tener certidumbre económica hacia el exterior. — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) January 17, 2020

Y es que probablemente su situación no sea la mejor, ya que hace unos días comenzó a circular a través de las redes sociales que el exmandatario, a 14 años de haber dejado la presidencia de México, se encuentra en completa bancarrota, sin embargo al no dar entrevistas esta duda no pudo ser descartada.

Pero según se dice Vicente Fox ha tenido incluso de despedir algunos de sus trabajadores que se dedican a cuidar de su rancho San Cristóbal que se encuentra ubicado en el estado de Guanajuato.

Recordemos que Vicente Fox ha estado internado tiempo atrás en un hospital debido a una hernia discal, la cual lo llevó incluso a someterse a una cirugía que lo dejó en cama por un tiempo en el 2003, sin embargo hasta el momento no se sabe cuál es su estado de salud, pero es evidente que no la está pasando nada bien.

