Vicente Fox NO quiere pagar los casi 2 millones que debe al SAT

Recientemente se dio a conocer que Vicente Fox Quesada, tiene una deuda pendiente con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), por un total de 1.4 millones de pesos en impuestos; deuda que adquirió junto con su socio, Franco de la Choncha Handan, por sus operaciones con un fondo de inversión que los dos tienen.

Dicho fondo de inversión, se llama Energy and Infraestructure Mexico Capital (EIM Capital), el cual, fue creado con Fox Quesada y Franco de la Choncha en 2013 -cuando el ex panista ya no era presidente de México- luego de que la reforma energética, permitiera que las empresas privadas se enriquecieran con el petróleo, que hasta ese entonces, era de uso exclusivo del Estado.

De este modo, el SAT, fincó el crédito el pasado 15 de diciembre de 2017, por lo que el fondo de inversión del cual, Fox, es socio e interpuso un recurso administrativo para no pagar los impuestos que debía.

Este 2019, promovió un amparo que inicialmente, fue desechado, aunque luego fue admitido por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, mismo que determinó que la decisión del SAT sobre que el fondo de inversión del ex integrante del Partido Acción Nacional (PAN), y su polémico socio, paguen impuesto si puede ser impugnada.

Vicente Fox Quesada, siempre negó tener deudas con el SAT, pero tras darse a concoer que mentía, no ha emitido ninguna declaración al respecto por el momento; en redes sociales, los usuarios han emitido presión para hacerlo hablar, cosa que lamentablemente, no han logrado.

No es la primera vez que el ex panista, está envuelto en escándalos de deudas; anteriormente, se le mencionó como sospechoso de una millonaria suma de dinero que estaba pendiente en el SAT, pero prefirió mantenerse en silencia como hasta ahora.