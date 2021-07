Vicente Fox: A esto se dedica el ex presidente de México.

Al concluir su sexenio, la mayoría de los presidentes de México decidieron llevar una vida fuera de la política y del escrutinio público; no obstante, este no fue el caso de Vicente Fox, quien actualmente sigue presente en las conversaciones del país y opinando respecto a temas de relevancia social.

El ex panista ya era conocido por su prolífica actividad como empresario desde al año 2000, y no sólo en el sector industrial, donde llegó a ser director nacional de operaciones de Coca-Cola, sino también en el ramo agropecuario y en la industria del calzado, en la que el ex presidente trató de montar un negocio de botas vaqueras.

Tras 15 años a su salida de la presidencia, Vicente Fox ha emprendido diversos negocios, desde empresario, activista en favor de la despenalización de la marihuana, y hasta comediante. Por ello, La Verdad Noticias te revela las ocupaciones más relevantes del ex presidente de México.

Creación del Centro Fox tras cumplir su mandato

Posterior a su periodo en la Presidencia, Vicente Fox retornó a vivir en su rancho en San Cristóbal junto a su familia, para dedicarse a la ganadería y la agricultura, no obstante, en el año 2007, en la reunión anual de la consultora de vivienda National Multi Housing Council (NMHC), informó que construiría el Centro Fox en unos terrenos cercanos a su hacienda.

El complejo consta de un centro de estudios, una biblioteca y un museo, cuyo propósito, de acuerdo con su sitio oficial, es la formación de líderes y el desarrollo de programas para proporcionar educación a distancia a las comunidades de San Francisco y León, al igual que el proyecto “Presidente por un día” y una escuela de múisca.

Vicente Fox, activista por la marihuana

El ex presidente Vicente Fox también se volvió un promotor de la legalización de la marihuana en México, y junto con la compañía colombiana Khiron, el ex presidente brindó un espacio del Centro Fox para que se construya un laboratorio y un invernadero, donde se investigue y desarrolle los usos de la droga.

En el año 2019, el Centro Fox fue testigo de la celebración de la Conferencia Mundial sobre Cannabis, Canamexico, con más de mil 500 participantes provenientes de Canadá, Estados Unidos y Sudamérica.

Vicente Fox, de presidente a comediante

La serie de televisión y canal cómico “Backdoor”, que mediante videos muestra lo absurdo y ridículo de la vida cotidiana, estrenó su segunda temporada el año pasado, en la que participó el ex presidente Fox.

La serie fue grabada en el Centro Fox, espacio del ex mandatario, donde por un tiempo los actores se mantuvieron aislados para seguir los protocolos sanitarios y de seguridad, para evitar contagios de coronavirus. En el recinto fueron grabadas 146 cápsulas y 35 más para la página de Facebook.

