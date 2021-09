Vargas Llosa pide a AMLO no “exhibirse” contra la prensa

El escritor peruano Mario Vargas Llosa criticó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por los ataques hacia el periodismo mexicano que el mandatario supuestamente hace en sus conferencias mañaneras.

El premio Nobel de Literatura participó este 22 de septiembre en el foro “Los desafíos de la libertad de expresión, hoy”, organizado por la Universidad de Guadalajara, donde aseguró que AMLO “se exhibe” con sus comentarios contra la prensa.

“No me gusta la figura de un presidente que se exhibe todas las mañanas comentando los artículos que lee en la prensa y muchas veces censurando o atacando a los periodistas, no me parece que sea la función de un presidente, transgrede esa función, porque piensa, tal vez, que le da más popularidad, pero no sé si le da más popularidad, o más bien la reduce”, dijo Vargas Llosa en conferencia de prensa.

Mario Vargas Llosa y AMLO

Mario Vargas Llosa no coincide con las ideas comunistas y socialistas.

El escritor peruano nacido en 1936 ha sido constantemente mencionado por el presidente Andrés López Obrador en sus “mañaneras”, luego de que el sudamericano pidió a los mexicanos que no se "suicidaran" votando por él y aseguró que su presidencia llevaría a México a convertirse en Venezuela.

Vargas Llosa expresó desconocer las declaraciones del mandatario, pero dijo: “tengo la impresión de que en varias veces se ha referido a mí de manera muy negativa”.

Vargas Llosa reclama democracia

El presidente mexicano aseguró libertad de expresión para Vargas Llosa.

En su ponencia, el invitado agregó que la democracia solo es posible con la libertad de expresión, y afirmó que la manera más segura para saber que un país es democrático, es cuando permite las opiniones contrarias a su gobierno.

Se refirió a países como Cuba, Venezuela, Nicaragua y Perú que “profesan” el socialismo radical “que ya ha desaparecido del mundo, pues ningún país es comunista a excepción de Corea del Norte. Algunos ejemplos los hemos visto en Cuba, Venezuela y Nicaragua, el fracaso fundamental del intento de crear países socialistas que trajeran igualdad, prosperidad a nuestros países”.

Antes de la visita de Mario Vargas Llosa a México, AMLO aseguró que sería respetada la libertad de expresión del escritor, quien en el año 1990 se refirió al país como “la dictadura perfecta”.

