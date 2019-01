Van 16 presos políticos y opositores a la reforma educativa liberados por instrucciones de AMLO

Luego de la creación de una mesa compuesta tanto por personal de los reclusorios como por representantes de la Procuraduría General de la República, como por los abogados defensores, por organizaciones sociales y, sobre todo, por gente calificada para revisar expedientes penales, al secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero informó que hasta ahora se han liberado 16 personas de las cárceles y se revisan 368 casos de personas, en su mayoría ambientalistas y opositores a la reforma educativa.

La mayoría de las personas, cuyos casos están en revisión en la mesa mencionada, no han tenido ni siquiera una sentencia después de muchísimos años de estar privados de su libertad y no han tenido sentencias, ni condenatoria ni absolutoria, explicó la funcionaria.

“Y no han tenido sentencia porque los jueces no tienen manera de condenarlos porque no tienen los elementos probatorios necesarios y las evidencias para poder condenarlos y han estado privados de su libertad durante muchísimo tiempo”, agregó.