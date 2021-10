“Vamos a cumplir”, responde AMLO tras orden judicial para vacunar a menores

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se pronunció este viernes 29 de octubre respecto a la orden judicial de vacunar a los menores de 18 años contra el COVID-19, sin importar si tiene o no comorbilidades, situación que afirmó atenderá como es estipulado.

Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, el pasado martes, la secretaria en funciones de Juez Séptimo de Distrito en el Estado de México, Claudia Gámez Galindo, dio un plazo de cinco días al gobierno federal para incluir a los menores de 12 a 17 años en la Política Nacional de Vacunación (PVN) contra COVID-19

Recordemos que en el país la vacunación para menores de 12 a 17 años inició este mes de octubre, sin embargo, únicamente incluyó a personas con enfermedades crónicas y jóvenes embarazadas, motivo por el cual un juzgado emitió una orden para inocular a toda la población de este rango de edad.

AMLO responde a orden para vacunar a menores

Al respecto, el mandatario aseguró este viernes durante su conferencia matutina que cumplirá con dicha orden para vacunar a los adolescentes, sin embargo, resaltó que “no son resoluciones definitivas”.

“Hay algo que quiero decir y que sostienen los médicos, científicos, los responsables de toda la estrategia de salud pública. Tenemos que cuidar que lo privado, lo particular, no se ponga por encima de lo público. Lo personal, por legal, por legítimo que sea no puede estar por encima de lo general, del interés de todo el pueblo”, refirió López Obrador.

Por su parte, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, aseguró que la resolución es una estrategia contra el plan nacional de vacunación. Pues dijo: “el gobierno federal no ha sido notificado de la resolución, es la juez séptima de distrito con sede en el Estado de México. Es una secretaria judicial que está asumiendo funciones de juez por vacancia, por cubrir un periodo vacacional”.

Vacunación para menores de 12 a 17 años

Los menores con comorbilidades recibieron la primera dosis de la vacuna.

México inició con la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer-BioNtech, la única autorizada hasta el momento para este grupo de edad. La campaña de vacunación para menores de 12 a 17 años con comorbidades fue anunciada en septiembre, por el subsecretario de salud, Hugo López-Gatell y un mes más tarde se inició con la aplicación, tal y como lo anunció previamente el presidente AMLO.

