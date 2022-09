Va x México se desmorona: ‘Alito’ descarta riesgo, Zambrano culpa a AMLO

Las dirigencias nacionales del PAN y PRD suspendieron, de manera temporal, su coalición con el PRI, denominada Va por México, por el apoyo del partido tricolor a la militarización del país.

En un pronunciamiento conjunto los partidos Acción Nacional y Revolución Democrática se manifestaron contra una iniciativa de reforma presentada por la diputada priista Yolanda de la Torre.

“El PAN y el PRD anuncian la suspensión temporal de nuestra coalición legislativa y electoral, hasta en tanto el PRI no defina con claridad si habrá de honrar nuestra plataforma electoral común de la coalición Va por México que firmamos en el 2021 y la moratoria constitucional que firmamos en junio del presente año”, se lee en el comunicado.

“Retiro iniciativa sí gobernadores no necesitan al Ejército en 2024”

Por su parte, Yolanda de la Torre afirmó que está dispuesta a retirar su iniciativa para ampliar la presencia de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública, si los 31 gobernadores y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México dicen que no necesitan al Ejército y la Marina en 2024.

En rueda de prensa, acompañada del Comité Ejecutivo Nacional y diputados priístas, la legisladora coahuilense aseguró que la propuesta de reforma es de su propia autoría y no le fue dictada ni impuesta por nadie.

"Sí la puedo retirar, cuando los gobernadores de este país, los del PAN, los del PRI y los de Morena, los 31 gobernadores y la jefa de gobierno me digan que en 2024 no necesitan a las fuerzas armadas. Porque si ellos lo dicen, quiere decir que mi iniciativa ya no tiene razón ni sentido y ya no tiene motivos de ser", aseguró.

Alejandro Moreno descarta que alianza "Va por México" esté en riesgo

Al respecto, Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, aseguró que la alianza "Va por México" no está en riesgo y dio su respaldo a la iniciativa presentada por la diputada federal Yolanda de la Torre.

‘Alito’ señaló que su partido hace esta propuesta pensando en el país y en la población y no en intereses personales o partidistas.

"No podemos saltar al vacío, no podemos dar pasos en falso, no le podemos regatear al pueblo de México la seguridad que les aporta la presencia del ejército en sus ciudades, en sus comunidades y en todos los rincones de este país", apuntó.

El propósito de López Obrador es destruir Va por México

Sobre el tema, Jesús Zambrano, presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), dijo que el propósito del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre la oposición, la presión a Alejandro Moreno, y ante el avance de la iniciativa para fortalecer, con las Fuerzas Armadas, a la Guardia Nacional, es destruir a la coalición opositora Va por México.

“El propósito de López Obrador es destruir la coalición y a eso no queremos contribuir con arrebatos, decisiones precipitadas. Por eso hemos dicho ‘suspensión temporal’, y ver qué va a pasar en los próximos días”, dijo en entrevista para Joaquín López-Dóriga.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram