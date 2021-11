Va por México amenazó a Morena de no apoyar la Reforma Energética

Va por México recientemente en la Cámara de Diputados amenazó a Morena y aliados que sí no aceptan cambios en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2022, cuya discusión continúa este viernes, no habrá acuerdos para las reformas constitucionales que el oficialismo proponga, entre ellas la reforma eléctrica que está en puerta de discutirse.

“Somos buenos entendedores, entendemos que, si no hay diálogo, no hay negociación, no hay convencimiento en este presupuesto, no habrá diálogo, no habrá convencimiento y tampoco habrá construcción en las reformas constitucionales que vienen”.

Eso fue lo que dijo el coordinador del PRD, Luis Espinosa Cházaro, en conferencia conjunta de prensa con los coordinadores del PAN y PRI, donde señalaron también que no retirarán ninguna de las más de mil 500 reservas que presentaron para solicitar cambios al dictamen del PEF.

Va por México discute en la Cámara del congreso

La Cámara de Diputados desde el pasado miércoles, mantiene la discusión en lo particular de dos mil 7 reservas al Presupuesto de Egresos para el siguiente año, pero las que han discutido han sido rechazadas.

“Hasta estos momentos hay oídos sordos de la mayoría oficial, hay una cerrazón que ustedes han visto”.

Eso fue lo que dijo Rubén Moreira, coordinador del PRI, mientras que los coordinadores aclararon que cumplirán con sus obligaciones de debatir todas las reformas constitucionales que se propongan ante el Pleno, pero advirtieron que Morena ya está tronando los acuerdos.

“Por lo menos yo no te puedo contestar que no estamos en un Congreso de ‘ojo por ojo’, por supuesto que no porque lo que está en juego es el país, nosotros claro que tenemos que atender todos los temas”.

Eso señaló Jorge Romero, coordinador del PAN, quien también agregó: “Simplemente ellos en sus formas, ellos truenan todo, sus formas son las que están poniendo en riesgo el fondo de todos los demás temas que se vienen para este país”.

¿Qué es la Reforma Eléctrica?

La Reforma Eléctrica

La Reforma Energética es un paso decidido rumbo a la modernización del sector energético de nuestro país, sin privatizar las empresas públicas dedicadas a la producción y al aprovechamiento de los hidrocarburos y de la electricidad.

Es por eso que ahora se pone en discusión por parte de la alianza de Va por México y presiona a Morena de aceptar los cambios en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2022.

