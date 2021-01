Va Pedro Kumamoto por alcaldía de Zapopan, por su nuevo partido

El recién creado partido político Futuro, “el del arbolito”, anunció algunas de sus precandidaturas a municipios y distritos metropolitanos en el estado de Jalisco, al ser un organismo con registro local como informó La Verdad Noticias.

Por Zapopan el precandidato es Pedro Kumamoto y por Guadalajara Dolores Pérez-Lazcarro; por Tlaquepaque el precandidato es Jorge Montoya; por Tlajomulco la precandidata es Tania Romero; por Tonalá, Enrique Díaz; por El Salto hay dos precandidaturas: Francisco Rodríguez y Joksan Valero y por Ixtlahuacán de los Membrillos, Janet González,

En el distrito 4 son dos las precandidaturas: Erick Ochoa y Jaime Orellana; por el distrito 6 las precandidatas son Daniela Sánchez y Lucía Almaraz; por el distrito 7, Rafaela Ávalos; por el distrito 8, Luis Govea y por el distrito 9, Elanie Torres para el Congreso de Jalisco.

El distrito 10 lo buscará Susana Ochoa; el distrito 11 cuenta con dos precandidaturas: Jaqueline Feregrino y Javier Gallo; el distrito 12, Luis Ángel Oseguera y Emanuel Arriero; distrito 13, María José Zazueta; por el distrito 14 son tres las precandidaturas: Miguel García, Mariana Casillas y Alondra Navarro; por el distrito 16, Daniela Chávez y por el distrito 20 Arquímides Flores.

Mucho éxito querido @pkumamoto ��✨



El trabajo incansable que vienes haciendo por Zapopan desde hace más de un lustro, es referente claro de que las personas tendrán en ti una opción innovadora y con experiencia, para hacer frente a los retos del municipio.

#HayFuturo https://t.co/6sRTISWwH4 — Dolores Pérez-Lazcarro (@DoLazcarro) January 3, 2021

Ya no son independientes

“El 2021 es el año en el que todo esfuerzo y organización se podrá convertir en acción de la mano de personas honestas y valientes que no están dispuestas a renunciar a la esperanza… No podemos seguir viendo la política como una pelea entre dos bandos y es tiempo de hacer política para construir y resolver los grandes problemas que nos afectan a todos, Futuro es el espacio para quienes no se rinden, para quienes trabajan por construir una alternativa para Jalisco”, dijo Susana De la Rosa, presidenta de Futuro Jalisco.

Te puede interesar:Elecciones 2018: Kumamoto propone reforma para evitar el caso "Bronco"

El resto de precandidaturas se darán a conocer posteriormente, pues este domingo debido a la pandemia, buscaron que el anuncio de los primeros nombres que buscan contender por municipios y distritos fuera en un evento con pocas personas.

Nueva cepa de COVID-19 continúa extendiéndose por el mundo. Síguenos en Google News y entérate de todos los detalles.