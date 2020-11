VIDEO:Senadora del PAN desea la muerte a políticos por falta de medicinas

La senadora del Partido Acción Nacional (PAN) por el estado de Aguascalientes, Martha Márquez Alvarado, deseó que políticos mueran para que el gobierno del presidenteAndrés Manuel López Obrador (AMLO) se dé cuenta del daño que hay por falta de medicamentos y atención en el sector salud.

Durante la discusión para quitar el fuero al presidente y poder juzgarlo como a cualquier ciudadano, la panista Martha Márquez recordó que propuso una reserva para añadir el delito de actos que atenten contra la salud física y mental, y la cual fue desechada por el pleno.

“Acabemos con este maldito desabasto que nos está matando y ojalá maté a más gente del poder para que ver si así reflexionamos”

La senadora panista Martha Márquez pasó a tribuna, entre gritos de desapruebo de la bancada de Morena, para criticar que el gobierno de AMLO no ha atendido el sector salud y a los legisladores del partido mayoritario por solo votar a favor del fuero a su conveniencia.

Martha Márquez dijo que la política que impuso el gobierno federal de autoridad y corrupción ha provocado el desabasto de medicamentos para niños con cáncer y para otras enfermedades.

Senadora exige medicamentos a AMLO

Además recordó que a pesar de que estar contra la corrupción, se le dio contratos a la empresa Cyber Robotics Solutions de León Bartlett Álvarez, hijo del director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, los cuales no cumplían con los requerimientos necesarios y costaron a sobreprecio.

La Verdad Noticias ha dado a conocer las múltiples manifestaciones por cualquier parte del país debido a la falta de medicamentos contra el cáncer en el país.

“Esa es la corrupción que está matando a los enfermos de cáncer y no los veo haciendo nada (a los senadores de Morena). en todos los estados hay desabasto de medicamento, ¿no lo saben o se hacen? Sí hay desabasto, no hay citas, los médicos están casando y ustedes quieren venir a aplaudirle al presidente. No, señores”

El 26 de noviembre con 89 votos a favor y 23 en contra, el Senado aprobó, en los términos enviados por la Cámara de Diputados, la minuta para reformar los artículos 108 y 111 de la Constitución y suprimir el fuero al presidente para que pueda ser juzgado por cualquier delito.

