VIDEO: Ricardo Anaya es exhibido en la boda de Barreiro, quien le compró una nave industrial

Como ya lo he dicho:

1. Yo no le vendí nada a Manuel Barreiro.

2. Sí lo conozco.

Sobre el video: Álvaro Ugalde, mi amigo desde secundaria, me invitó a la boda de su hermana. Por cierto, eso fue hace 13 años.

Ahora resulta que asistir a una boda es prueba de algo indebido.

— RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) 27 de febrero de 2018