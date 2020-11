VIDEO: Mujer cachetea a elemento de ayudantía de AMLO; exige medicamentos

Durante la gira del presidente Andrés Manuel López Obrador por Playas de Rosarito,Baja California, una manifestante cacheteó a un integrante del equipo de logística de Presidencia de la República (lo que llaman ayudantía) cuando intentaba retirarla del paso de la camioneta en la que viajaba el jefe del Ejecutivo.

“No me agarres, no me agarres”, gritó Iraís García, una manifestante que exigía medicamentos para enfermos con cáncer, enfermedad que — según aseguró— padece su abuela.

Tras el golpe el trabajador de Presidencia, la joven se acercó a la camioneta y pidió al presidente López Obrador su apoyo para tener los medicamentos, lo cual es un reclamo generalizado en el país como ya ha dado cuenta La Verdad Noticias.

“Frénate, por favor. Nuestros familiares están muriendo, ya no tenemos (quimioterapias) para el lunes. ¿Cuál es la solución? Queremos medicamentos”, pedía detrás de la ventanilla de la camioneta al mandatario, quien le señaló que alguien la atendería.

En breve entrevista con medios de comunicación, la joven afirmó que no dejará a su abuela morir y que por eso protestaba.

-¿Qué te dijo el presidente?-Supuestamente me escuchó, pero siempre me dice lo mismo. Es una vergüenza; que hablara con quién sabe quién, es una vergüenza que te quieran quitar. ¡Que te responda!

Reclamos por medicamentos

Uno de los principales reclamos contra el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido el desabasto de medicamentos contra el cáncer y de otras enfermedades en diversas giras y a través de las redes sociales en varias zonas del país.

El desabasto de medicamentos oncológicos en el país incrementó 188% en el segundo cuatrimestre del año, periodo en el que la falta de insumos de salud se mostró más en los casos de las enfermedades crónicas con mayor prevalencia en el país, como diabetes, hipertensión y artritis, reportó el diario Excélsior.

“Se corrobora con evidencia la falta sistemática, en sector público y privado, de más de una docena de medicamentos oncológicos, con la gravedad que este desabasto puede tener en el progreso de dicha enfermedad en los pacientes con cáncer”.

El último reporte presentado por el colectivo Cero Desabasto, impulsado por Nosotrxs, en cuya elaboración colaboró Fundar Centro de Análisis e Investigación y diversas asociaciones, puntualiza: “El desabasto de medicamentos en pacientes oncológicos ha tenido un repunte dramático de casos (+188%) durante el periodo analizado (el segundo cuatrimestre)”.

Indica que de ese incremento de 188% de casos de desabasto reportados por pacientes con cáncer entre mayo y agosto, cerca de 40% corresponde a mujeres con cáncer de mama que no han recibido de oportunamente sus medicamentos y quimioterapias –Fulvestrant, Denosumab y Ciclofosfamida–, seguido de casos de pacientes con leucemia linfoblástica aguda y mieloma múltiple –falta de Vinicristina y Palonosetrón, respectivamente–.

